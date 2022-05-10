'Türkiye'yi uçuracak' mühendisler işe İHA ile başlıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), bünyesine kattığı yeni mezun mühendisleri, Mühendis Geliştirme Programı ile Türkiye'nin milli uçak, helikopter ve insansız hava aracı projelerinde görev almaları için hazırlıyor.

BİLİM-TEKNOLOJİ 10.05.2022, 16:56
'Türkiye'yi uçuracak' mühendisler işe İHA ile başlıyor

Farklı mühendislik branşlarından mezun kişilerin multidisipliner bir eğitim programı sayesinde kısa sürede önemli derecede bilgi birikimine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Mühendis Geliştirme Programı hayata geçirildi.

Katılımcıları şirket kültürüne yakınlaştırarak uyum süresini kısaltmayı amaçlayan programın ilk etabında, havacılık alanındaki mühendislik bilgisinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ardından çalışma alanları gözetilerek sorumlulukları belirlenen gençler, ikinci fazda yapısal, uçuş bilimleri, aviyonik ve yazılım alanlarında verilen teorik ve uygulamalı eğitimlere katılıyor. Üçüncü faza geçen katılımcılar, süreç boyunca edindikleri yetkinlikler doğrultusunda belirlenen bir görevi gerçekleştirmek üzere proje çalışmaları yapıyor.

TUSAŞ Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, AA muhabirine, istihdam sürecinde genç mühendislerin teorik açıdan çok iyi yetiştirildiğini ancak havacılık ve uzay sanayisi alanlarında pratiğe ihtiyaçları olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Bu ihtiyaçtan hareketle Mühendislik Geliştirme Programı adı verilen bir program başlattıklarını belirten Pınarbaşı, şöyle konuştu:

"Bu, bildiğimiz kadarıyla özgün ve Türkiye'de ilk defa uygulanan bir program. Yeni mezun mühendislerimizi istihdam ediyoruz ve bunlar 40-50 kişilik gruplar halinde programa alınıyor. Makine, malzeme, elektrik-elektronik, havacılık gibi değişik alanlardan arkadaşlarımıza 4-5 ay gibi bir sürede hem hızlı eğitimler verip, havacılık ve uzay sanayisini tanıtıyoruz hem de bir uçağın tasarımı nasıl yapılır onu öğretiyoruz. Atölyemizde 3 boyutlu yazıcılarımız var. Tasarladıkları hava aracını ürettiriyoruz ve sonrasında gerçek şartlarda uçuş gerçekleştiriyorlar. Böylece mezun oluyorlar ve kendilerini uçak, helikopter, uzay gibi çalışacakları birimlere gönderiyoruz."

Programla ilgili sahadan çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Pınarbaşı, genç mühendislerin program sonunda çalışacağı birime hazır şekilde gittiğini belirtti. Pınarbaşı, "Arkadaşlarımız TUSAŞ'ı, sanayiyi, tasarım ve üretimin nasıl yapıldığını 4-5 ay gibi kısa sürede öğreniyor. Çok olumlu geri dönüşler aldık ve program başarıyla devam ediyor." dedi.

"Çok daha hızlı problem çözüyorlar"

Mühendis Geliştirme Programı Şefi Görkem Şimşek, katılımcıların program kapsamında 2 aylık genel bir eğitim sürecinden geçtiğini, atölye aşamasında ise bir hava aracının üretim süreçlerinin deneyimlendiğini bildirdi.

Üretim sürecinde üretilecek uçağın mimarisi, ekipmanları, görevine uygun donanımları gibi unsurlar üzerinde çalışmalar yapıldığını anlatan Şimşek, 4'üncü ayın sonunda uçağın birleştirildiğini, ardından da yer ve uçuş testleri gerçekleştirildiğini kaydetti.

Şimşek, mühendislerin daha sonra görev yaptıkları birimlerden belirli aralıklarla geri bildirimler aldıklarını dile getirerek, "Birimlerden, arkadaşlarımızdan oldukça iyi geri bildirimler alıyoruz. Farklı disiplinlerle ilk defa beraber çalışıyorlar. Profesyonel ve sosyal anlamda kaynaşıyorlar, bu içeride çok işlerine yarıyor. Yöneticilerinden aldığımız geri bildirimler, programdan mezun olanların yeni başlayan bir mühendise göre çok hızlı problemi çözdükleri yönünde. Yapmak istediğimiz şeyi başarıyoruz diyebilirim." ifadelerini kullandı.

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