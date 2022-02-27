Türkiye'ye yönelik siber saldırılar 2021'de bir önceki yıla göre azaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yerli ve milli uygulamalarla Türkiye'nin "siber kalkanını" güçlendirdiklerini belirterek, "2020 yılında 118 bin 470 siber saldırı gerçekleşirken bu sayı 2021'de 84 bin 113'e geriledi." ifadesini kullandı.

BİLİM-TEKNOLOJİ 27.02.2022, 20:25
Türkiye'ye yönelik siber saldırılar 2021'de bir önceki yıla göre azaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, siber güvenliğin artık bir milli güvenlik meselesi olduğunu bildirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki yerli ve milli uygulamalarla siber kalkanı güçlendirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından ülkemiz kritik altyapıları anlık ve sürekli olarak izleniyor. Bu kapsamda, ülkemizdeki kurum ve kuruluşları hedef alan siber saldırılar operatörler tarafından düzenli raporlanıyor. 2020 yılında 118 bin 470 siber saldırı gerçekleşirken bu sayı 2021’de 84 bin 113'e geriledi. Yerli ve milli uygulamalarla siber kalkanı günden güne güçlendirmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

 Türkiye'nin siber sahası USOM ve SOME'lere emanet

Karaismailoğlu, siber olaylara müdahale ekiplerinin (SOME), kurumların ve kritik altyapı sektörlerinin korunması amacıyla USOM koordinasyonunda 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu kaydetti.

USOM, sektörel SOME'ler ve kurumsal SOME'ler olarak şekillenen siber güvenlik yapılanmasının halihazırda toplam 2 bin 74 SOME ile USOM bünyesinde işletilen SOME İletişim Platformuna kayıtlı 6 bin 99 siber güvenlik uzmanının, ülkenin siber sahasını koruduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, USOM çalışmaları kapsamında, 130 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit edilerek kontrollerinin yapıldığını ve altyapı seviyesinde erişimin engellendiğini vurguladı.

Karaismailoğlu, ayrıca USOM tarafından 30 binin üzerinde siber güvenlik bildiriminin ilgili kurum ve kuruluşa iletilerek gerekli önlemlerin alınmasının sağlandığını aktardı.

KASIRGA, AVCI VE AZAD siber saldırılara karşı teyakkuzda

Kovid-19 salgını döneminde artan bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, bu kapsamda ek önlemler alındığını bildirdi.

Karaismailoğlu, iletişim altyapısında devamlılığın sağlanması amacıyla altyapının anlık izlendiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Alınan tedbirlerin yanı sıra makine öğrenmesi ile yapay zeka imkanlarını temel alan KASIRGA, AVCI ve AZAD uygulamaları ile bu dönemde siber saldırılara karşı teyakkuz halinde çalışıldı. Bu kapsamda 2021 yılı sonu itibarıyla tehdit istihbaratı çalışmalarında en çok bilinen konferans uygulamalarının sahtelerini tespit etmek için imzalar yazılarak tehdit avcılığı yapıldı. 750 adet sahte konferans uygulaması tespit edildi ve gerekli işlemler uygulandı. Özellikle uzaktan çalışma yönteminin artmasıyla ilişkili olarak uzaktan yönetim servisleri taranarak, bu servisler ve ara yüzleriyle ilgili toplamda 46 bin 784 adet zafiyet tespit edildi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlara Siber İletişim Platformu (SİP) üzerinden ve resmi yazıyla gerekli uyarılar yapıldı. Yapay zeka kullanılarak Kovid-19 virüsüyle alakalı alan adlarına yönelik taramalar da yapıldı. SİP üzerinden Kovid-19 ile alakalı tehdit istihbarat raporu yayımlanarak 133 adet zararlı yazılım incelemesi ve 612 adet zararlı yazılım bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, Kovid-19 ile alakalı 2 bin 975 adet zararlı dropper (virüs) ve komuta kontrol merkezi engellendi."

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