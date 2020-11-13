TÜRKİYE YAPAY ZEKA İNİSİYATİFİ “EKOSİSTEM” HARİTASI YAYINLANDI

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (https://turkiye.ai/) “Yapay Zeka Ekosistem Haritası”nda görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu ve akıllı platformlar gibi alanlarda çalışmalar yapan 145 girişim yer alıyor.

“Yapay Zeka Ekosistem Haritası”nda yer alan iş dünyasına ve günlük hayata değer katan girişimler arasında teknoloji ihracatı yapabilecek ölçekte çalışmaları olan şirketler de bulunuyor. Görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu ve akıllı platformlar gibi 12 farklı kategoride çalışmalar yapan girişim ve yapay zeka şirketleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgiye https://turkiye.ai/girisimler/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Gerçekleştirdiği çalışmalarla girişimlerin özel sektörle bir araya getirilmesini, girişimlerin başarılarını duyurmayı, kapasitelerini artırmayı ve sayılarının artışına katkıda bulunmayı hedefleyen TRAI’nin Kasım 2020 “Ekosistem Haritası”nda yer alan girişim ve yapay zeka şirketlerinin kategorilere göre dağılımı şöyle:

Görüntü İşleme: 39

Makine Öğrenmesi: 28

Doğal Dil İşleme: 15

Chatbot ve Diyalogsal Yapay Zeka: 18

Öngörü ve Veri Analitiği: 18

Optimizasyon: 5

Otonom Araçlar: 6

RPA: 7

Akıllı Platformlar: 3

Arama Motoru ve Arama Asistanı: 6

TRAI yapay zeka ekosisteminin bir parçası olmak için [email protected] ‘den bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yıllara Göre TRAI Yapay Zeka Ekosistemi

Girişimcilik ekosisteminin geliştiği, yapay zeka çalışmalarının hız kazandığı son yıllarda Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi ekosistemi de önemli ölçüde büyüdü. Kurulduğu 2017 yılını 24 girişimle tamamlayan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin, 2018 yılında 28 şirket desteği, 9 teknoloji iş ortağı ve ekosistem haritasında 64 girişimi bulunuyordu.

Görüntü işleme, doğal dil işleme, otonom araç, chatbot, ses tanıma, öngörü ve analitik gibi konularda çalışmalar yapan girişimlerin sayısı 2019 yılında 75’e çıktı.

2020 yılının mart ayına gelindiğinde ise özel sektörün yapay zekaya olan ilgisi, artan yatırım ve destek imkanlarıyla birlikte yapay zeka girişimleri değer yaratmaya, etki alanını geliştirmeye devam etti ve 112’e rakamına ulaştı. 2020’nin Temmuz ayındaysa girişim haritasındaki rakam 134’tü.