Türkiye, uzay ve havacılık çalışmalarını dünyaya tanıtmaya devam ediyor

Paris'te bugün başlayan ve 22 Eylül'e kadar devam edecek olan IAC'ye dünya genelinden, aralarında ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), SpaceX, Airbus gibi 400'den fazla uzay ve havacılık kuruluşunun yanı sıra Türkiye, Almanya, Japonya, Rusya ve Çin gibi birçok ülke kendi stantlarıyla katılıyor.

Kongrenin ilk gününde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, AK Parti Ankara Milletvekilli Zeynep Yıldız ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'dan oluşan heyet Türkiye standını ziyaret etti.

Türkiye standında TUA, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), Türksat, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Delta V, Plan S ve Hello Space gibi kuruluşların yanı sıra Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) da yer alıyor.