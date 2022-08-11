Türkiye oyun sektöründe yeni unicorn'lar çıkarmaya hazırlanıyor

Oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory'in Operasyonlardan Sorumlu Başkanı (COO) Erdal Sarı, yaptığı açıklamada, Türk oyun sektörünü global pazara taşıyan ilk büyük sıçramanın Peak Games'in Haziran 2020'de 1,8 milyar dolara satılması olduğunu belirterek, bu satış sayesinde Peak Games'in aynı zamanda Türkiye'nin ilk unicorn'u olmayı başardığını söyledi.

Sarı, "Burada bir parantez açıp bu gibi satışların aslında olumsuz bir durum olmadığının aksine, yüz milyonlarca dolarlık bir nakit girişi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ayrıca, bir diğer önemli nokta ise satın alınan şirketler hala Türkiye'de faaliyet gösteriyor ve ülkemizde ciddi bir istihdam sağlıyor. Yani bu tür satın alımlar, sektörün ivmeli bir şekilde büyümesi için inanılmaz önemli. Böylece yabancı yatırımcılar gözlerini özellikle son 2 yılda Türk oyun sektörüne çevirmiş oldu." diye konuştu.

2020 sonunda oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory olarak Google'ın dünyadaki ilk ve tek oyun alanındaki partneri olduklarını aktaran Sarı, böylece Türk oyun sektörünün en önemli ihtiyaçlarından biri olan nitelikli iş gücü konusunda da Google ile birlikte çalışarak hızlandırma programları yürüttüklerini, 3 yıl içerisinde 5 binden fazla kişiyi ve 70'i aşkın oyun stüdyosunu sektöre kazandırdıklarını anlattı.

Türkiye'de oyuncu sayısı 42 milyona ulaştı

Erdal Sarı, Türk oyun sektörünün büyümesinde Kovid-19 salgınının da ciddi etkisi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Pandemiyle birlikte evlerine kapanan birçok insan daha fazla oyun oynamaya başladı. 2018'de Türkiye'de 30 milyon olan oyuncu sayısı, 2021 yılına geldiğimizde 42 milyona ulaştı. Bugün Türkiye'de neredeyse her iki kişiden biri oyun oynuyor. Oyunları oynamaya ilgi duyan gençler bir süre sonra oyunları üretmeye de ilgi duyuyor ve böylece ülkemizdeki oyun üretimi artıyor. Dolayısıyla yapılan yatırımlar da artıyor. Ülke ekonomisinin iyileşebilmesi için oyun gibi, teknoloji gibi katma değerli üretimlere daha fazla yatırım yapmamız şart."

Alınan yatırımları daha iyi anlamlandırabilmek için Türk oyunlarının ayırt edici özelliklerinden ziyade Türk oyun geliştiricilerinin ayırt edici özelliklerine bakmak gerektiğini belirten Sarı, Türkiye'nin, özellikle Avrupa ülkeleri arasında hem en yüksek nüfuslu hem de nüfusa oranla en genç nüfusa sahip ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Başarılı bir oyun geliştiricisi olmak için önce oyunlara ilgi duymak gerektiğine işaret eden Sarı, "Türkiye'nin en önemli avantajlarından biri bu. Yıllardan beri gelen bir oyun kültürü var. Bu kültürün sonucu olarak gençler, oyun oynamanın yanında oyunları üretmeye de ilgi duyuyor. Dolayısıyla ne kadar çok oyun üretirseniz başarılı olan oyun sayınız o kadar artıyor ve böylece daha fazla oyun stüdyosu yurt dışından yatırım alabiliyor. Şu anda Türkiye'de 3 bin civarında oyun stüdyosu mevcut. Bu sayı İngiltere'ye baktığımızda 2 bin 200 civarında, Norveç'te 20, İsveç'te ise 300 civarında seyrediyor." ifadelerini kullandı.

"Türk oyun girişimleri 333 milyon dolar yatırım alarak Avrupa'nın en çok yatırım alanı oldu"

Game Factory COO'su Sarı, 2021 yılı verilerine göre, global oyun pazarının 175 milyar dolara ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sayıyı daha iyi anlamlandırabilmek adına sinema sektörünü örnek vermek istiyorum. Yine 2021 yılında global sinema sektörü 76 milyar dolarlık bir pazardı. Pandeminin etkilerini göz ardı etmek istersek 2019 yılına bakabiliriz. 2019 yılında global oyun sektörü 144 milyar dolarlık bir pazarken, sinema sektörü 113 milyar dolarlık bir pazardı. Bu pastanın yüzde 50'sini Asya ve Pasifik ülkeleri oluştururken, Kuzey Amerika yüzde 24'lük bir dilime, Avrupa ise yüzde 18'lik bir paya sahip. Türkiye ise bu pastanın 1,2 milyar dolarını oluşturuyor. Ayrıca, 2022 yılının yalnızca ilk 6 ayında Türk oyun girişimleri 333 milyon dolar yatırım alarak Avrupa'nın oyun alanında en çok yatırım alan ülkesi konumuna ulaştı. Türk oyun sektörü 2021 yılında 236 milyon dolar, 2020 yılında ise 13 milyon dolar yatırım almıştı. Dolayısıyla yüksek bir ivmeyle büyümeye devam eden bir sektörden bahsediyoruz."

Büyüme oranları göz önüne alındığında global oyun sektörünün 2025 yılında 225 milyar dolarlık bir hacme ulaşmasının beklendiğinin aktaran Sarı, bu yılın ilk yarısında Türk oyun sektörüne yapılan 333 milyon dolarlık yatırımın yıl sonunda 500 milyon doları aşacağını tahmin ettiğini bildirdi.

Sarı, yıl sonuna kadar Türk oyun şirketlerinden yeni bir unicorn görmenin de sürpriz olmayacağını söyledi.

Türkiye'deki blockchain ve metaverse girişimlerinin aldığı yatırımların yılın ilk yarısında 20 milyon dolara ulaştığını aktaran Sarı, "Şu an mobil oyunlarda olan trendin, çok yakın bir gelecekte blockchain oyunlarına kayacağını düşünüyorum. Türk oyun sektörünü global oyun ekosistemiyle buluşturan bir kuluçka merkezi olarak bizim de yakında blockchain oyunlarını destekleyebilmek için yeni yatırımlarımız olacak. Bu yatırımlarımız sayesinde Türkiye olarak dünyadaki blockchain oyunları trendine yön veren ülkelerden biri olacağız." diye konuştu.