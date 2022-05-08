'Türkiye Oyun Geliştirme Şampiyonası'ndan yeni oyunlar ve oyun şirketleri çıkacak

Türkiye'de dijital oyun ekosistemini güçlendirmek, yeni fikirlerin hayata geçmesini sağlamak için atılan adımlara "Türkiye Oyun Geliştirme Şampiyonası" eklendi.

BİLİM-TEKNOLOJİ 08.05.2022, 20:17
'Türkiye Oyun Geliştirme Şampiyonası'ndan yeni oyunlar ve oyun şirketleri çıkacak

Türkiye'de dijital oyun ekosistemine yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan merkez, oyun sektörüne girmek isteyen ya da sektörde olup henüz beklenen ticari başarıyı elde edemeyen birey veya takımlara eğitim ve mentorluk hizmetleri sağlıyor. Ayrıca takımlar, sektörün önde gelen yayıncı ve yatırımcılarıyla buluşturuluyor. The Game Circle, dünya çapında başarılı oyun takımları ve stüdyoları yetiştirmeyi amaçlıyor.

The Game Circle, bu hedefe ulaşmak için Türkiye Oyun Geliştirme Şampiyonası düzenliyor. Şampiyona, Türkiye’nin dört bir yanındaki oyun geliştiricileri bir araya getirmeyi hedefleyen uzun soluklu bir oyun geliştirme maratonu olarak hayata geçirilecek.

Başvuruları 20 Mayıs'ta sona erecek yarışma, 3 aşamalı olacak. Birinci aşama, çevrim içi Game Jam, ikinci ve üçüncü aşama fiziksel olarak düzenlenen Game Jam'lerden oluşacak. Türkiye Finali'nin sonunda kazananlar hızlandırma programına kabul edilecek.

Kuluçkadan yeni oyunlar çıkacak

The Game Circle Kurucusu Prof. Dr. Veysi İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 3-5 yılda dijital oyun geliştirme alanında Türkiye'de global anlamda çok önemli başarılar ortaya çıktığını söyledi.

Bu başarıların tesadüf olmadığını, 10-15 yıllık dönemde açılan yüksek lisans programları, kuluçka merkezlerinin meyvelerini verdiğini anlatan İşler, sektöre ilgi duyan gençleri yetiştirmek, onlara yatırım yapmak, onları doğru paydaşlarla, yayıncılar ve yatırımcılarla bir araya getirmek, küresel anlamda iyi oyunlar yapmalarını sağlamak için The Game Circle'ı kurduklarını ifade etti.

İşler, birçok elemeden geçen takımların 3-4 ay kuluçkada kaldıklarını, yatırım kararı verilen projelerin hızlandırıcıya alınarak normalde 2 yılda alacakları mesafeyi 3-5 kat daha hızlı almalarını sağladıklarını ve can suyu verdiklerini belirterek, tüm bu süreçlerde risk sermayesi yatırım firmaları/fonları, kitlesel yatırım platformları, küresel düzeydeki bilgi teknoloji firmalarıyla çalıştıklarını kaydetti.

Anadolu için ilk olacak

Sektörün İstanbul ve Ankara ağırlıklı olarak göründüğünü, bunun yanında Anadolu'da da çok fazla yetenek bulunduğunu, bundan dolayı sadece birkaç merkezle sınırlı kalmak yerine Anadolu'ya yayılmayı amaçladıklarını vurgulayan İşler, şu ifadeleri kullandı:

"Hem oradaki yetenekleri keşfetmek hem de bilinç ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu farkındalığı sadece öğrenci, mezunlarda değil aynı zamanda o toplumda, şehirlerde oluşturmak istiyoruz. Oyun sektöründe yer alanlar, daha sonra başka sektörlere de rahatlıkla geçebilecek. Bu, onlar için ilk aşama olacak. Daha büyük oyunlar yapmak için de bir adım olacak. Amacımız; Anadolu'ya yayılan ilk Türkiye Oyun Geliştirme Şampiyonası düzenlemekti. Yanımızda şu anda 8 üniversite ve teknoparkın desteği var, onlarla yapıyoruz. Aynı zamanda Google gibi dünyanın en önde gelen yayıncıları ile çalışıyoruz. Onlarla birlikte bunu herhangi bir kar kaygısı gütmeden, yarışmadan çıkanları kuluçkaya ve daha sonra hızlandırıcıya alarak, iyi stüdyolar veya sektöre kazandıracağımız yetenekler bulmayı amaçlıyoruz."

Başvuruların ardından eleme ve çevrim içi etapların ardından Samsun, Elazığ, Gaziantep, Ankara, İzmir ve İstanbul'daki değişik merkezlerde yüz yüze yarışmalar yapılacağını söyleyen İşler, yarışmacıların 48 saatte oyunlar geliştireceğini, bunların, öncesindeki etkinliklerle bir festivale dönüşeceğini belirtti.

İşler, bu yarı finali ismi daha sonra açıklanacak bir şehirdeki finalin izleyeceğini kaydederek, şampiyona sonunda ilk 10'a giren stüdyoları kuluçkaya ve daha sonra da hızlandırıcıya almayı düşündüklerini bildirdi.

"Yatırımcılar yeni firmalar arıyor"

Türkiye'nin özellikle mobil oyun alanında dünyada özel bir yere sahip olduğunu, bu durumun daha da pekiştiğini vurgulayan İşler, şöyle devam etti:

"Çok iyi yapılar ortaya çıkıyor. Game Circle da bunlardan biri. Herkes görevini doğru şekilde yaparsa, bu ekosistemin dünyada daha rekabetçi şekilde büyüyeceğini düşünüyoruz. Türkiye'den hemen hemen her hafta 'top listelere' oyunlar giriyor. Her hafta belki yatırımlar duyuyorsunuz. Yatırımcılar, yeni firmalar arıyor. Çok ciddi bir potansiyel var. O potansiyel zaten şu anda gerçekleşiyor ama birkaç kat daha yükselecek diye düşünüyorum. Bu alanda yetişenler çok farklı alanlarda da çalışma imkanı bulacak. Bunu bir insan kaynağı yetiştirme süreci olarak düşünmek lazım."

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