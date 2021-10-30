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Türkiye'nin silahları yerli motorlardan güç alıyor

ASELSAN'ın geliştirdiği Sarp, Korkut, Gökdeniz gibi silah sistemlerinde, Volkan-II Tank Atış Kontrol Sistemi'nde yerli servo motor ve hareket kontrol çözümleri kullanılıyor.

Türkiye'nin silahları yerli motorlardan güç alıyor

Türk savunma sanayisi şirketleri tarafından geliştirilip güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan silah sistemlerinde yerli servo motor ve hareket kontrol çözümleri kullanılıyor.

Türkiye'de elektrikli motor üretiminde 60 yıllık bir deneyime sahip olan WAT Motor Sanayi ve Ticaret AŞ, endüstriyel motorlarla geliştirdiği yetenekleri son dönemde savunma, otomotiv ve enerji gibi farklı sektörlerin kullanımına sunmaya başladı.

Savunma ve havacılık sanayisi için özel maksat motorlar ve sistem çözümleri geliştiren WAT Motor, servo motor ve sürücüler, hareket kontrol çözümleri ve sistem tasarımlarıyla Türk savunma sanayisine hizmet veriyor.

Özellikle askeri servo motorlar ve bunların sürücülerine odaklanan şirket, askeri ihtiyaçlar için "kuyumcu titizliğinde" atölye ölçeğinde üretim yapıyor. Askeri araçların silah kulelerinin tahrikinde hassas konumlamaya imkan veren bir ürün ailesi oluşturulurken, geliştirilen motorlarla farklı kalibreli kulelerin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu sayede silah sistemleri hassas konumlama yapıyor ve yüksek performansla görevlerini yerine getiriyor.

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