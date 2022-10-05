Türkiye'nin Özel Operasyonlar Aracı göreve hazır

Küçük, bir mühendislik firması olarak kullanıcı talebine göre çözüm oluşturduklarını ifade ederek, projenin tasarım ve geliştirme sürecinde proje yürütücülerinden, çözüm ortaklarından ve kullanıcılardan oluşan proje grubu ile koordineli çalışarak aracı geliştirip, tüm test süreçleri sonunda göreve hazır hale getirdiklerini bildirdi.

Testlerde aracın kullanıcı isteklerini ne derece yerine getirdiğinin değerlendirildiğini vurgulayan Küçük, bu kapsamda mayın, balistik ve el yapımı patlayıcı, mobilite, çevre şartları, elektromanyetik uyumluluk gibi bir dizi testin yapıldığını kaydetti.

Küçük, Özel Operasyonlar Aracı için bütün bu aşamaları geçtiklerini, doğrulamaları yaptıklarını dile getirerek, "Bu araç bunlardan başarıyla geçti. Şu anda konfigürasyon donmuş durumda. Aracımız askeri standartlara uygun olarak güvenilirlik ve dayanıklılık testlerinin tamamını bitirdi. Asfalt yoldaki hızlı kullanım testleri, stabilize yolda testler, çok ağır şartlarda yoğun çamurda sürüş testleri tamamlanmış durumda. Seri üretimlerimiz devam etmekte olup, ilk parti araçlarımız teslimata hazırlanmaktadır." dedi.