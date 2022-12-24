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Türkiye'nin jet eğitim uçağı Hürjet, ilk uçuşa ilerliyor
Türkiye'nin jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olacak Hürjet ilk uçuşuna hazırlanıyor.
BİLİM-TEKNOLOJİ 24.12.2022, 13:22
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Hürjet Projesi'nde ilk uçuşa yönelik olarak yoğun bir çalışma yürütülüyor.
Hürjet, Ağustos 2017'de Jet Eğitim Uçağı Geliştirme Projesi olarak başlatıldı.
Nisan 2018'de kavramsal tasarım aktiviteleri, Temmuz 2019'da ön tasarım faaliyetleri, Şubat 2021'de kritik tasarım faaliyetleri başarıyla sonuçlandırıldı, tasarım döngülerinin sonuçlanmasıyla üretim faaliyetlerine geçildi.
Yaklaşık 8 bin parçadan oluşan Hürjet için parça üretimlerine Ocak 2021'de başlandı. Üretilen parça ve ekipmanlar son montaj hattında uçaktaki yerini aldı.
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