Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT-6A'nın testleri başarıyla sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRKSAT-6A Milli Haberleşme Uydusu'nun sistem seviyesi test faaliyetlerinin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu testlerde uydunun fırlatma süreci ve uzay ortamı yerde oluşturularak koşullara dayanıklılığı test edilmektedir. 2022 Aralık itibarıyla sistem seviyesi testlerinden ilk işlevsel testler ve ısıl vakum testleri başarıyla tamamlanmıştır." dedi.

"TÜRKSAT-6A Milli Haberleşme Uydu Proje Sözleşmesi ve ek Protokolü", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 2014 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜRKSAT arasında imzalanmış ve proje resmi olarak başlatılmıştı.

Türkiye'nin "ilk yerli haberleşme uydusu" unvanına sahip olacak TÜRKSAT-6A, kritik teknolojilerin yerli imkanlarla üretilmesi ve bu alanda insan kaynağının geliştirilmesinin yanı sıra daha önce kapsanmayan yeni coğrafyalara hizmet sunma yönünden de birçok katkı sağlayacak.

Bakan Karaismailoğlu, n proje sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Karaismailoğlu, projenin yerli imkanlarla en üst seviyede titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Tasarımın doğrulanması amacıyla uydunun "mühendislik modeli"nin üretim, entegrasyon ve testlerinin Ağustos 2022'de tamamlandığını anlatan Karaismailoğlu, yörüngede görev yapacak "uçuş modeli"nde ise entegrasyon faaliyetlerinin büyük ölçüde tamamlandığını dile getirdi.

Karaismailoğlu, uydunun sistem seviyesi test faaliyetlerinin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade ederek, "Bu testlerde uydunun fırlatma süreci ve uzay ortamı yerde oluşturularak koşullara dayanıklılığı test edilmektedir. 2022 Aralık itibarıyla sistem seviyesi testlerinden ilk işlevsel testler ve ısıl vakum testleri başarıyla tamamlanmıştır." diye konuştu.

TÜRKSAT-6A bu yıl SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak

TÜRKSAT-6A Uydu Projesi'nin gereksinimler doğrultusunda ve proje takvimine göre süren faaliyetlerinin proje paydaşları ve ilgili kurumlarca yakından takip edildiğini belirten Karaismailoğlu, TÜRKSAT-6A'nın SpaceX Falcon 9 roketiyle bu yıl fırlatılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin, TÜRKSAT-6A ile ilk yerli haberleşme uydusu platformunu geliştirmiş olacağının altını çizerek, projenin ülkeye sağlayacağı katkılara ilişkin şunları söyledi:

"TÜRKSAT-6A uydumuz, yörüngedeki yerini almasıyla, uzay kalifiye bir platform olacak ve sonraki haberleşme veya farklı görev yüklerine sahip uydular için de bu deneyim kullanılabilecek. Özellikle kritik bileşenlerin yerli imkanlarla üretilmesi ve yüksek yerlilik oranı ile uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlılığı azaltacak. Ülke içinde uydu tasarım, üretim ve test altyapısı tamamlanmış, kullanılmış ve sonraki projeler için de aktif kullanılabilir olacak. Uydu uzay sektöründe yetişmiş insan kaynağı oluşturma konusunda önemli katkılar sunacak. Daha önce TÜRKSAT uydularıyla kapsanmayan Güney-Doğu Asya gibi yeni coğrafyalara hizmet sunacaktır. Türkiye, TÜRKSAT-6A'dan edindiği tecrübelerle bölgesindeki ülkeler için haberleşme uydusu üretim merkezi haline gelecek. Türkiye Yüzyılı'nda uzay vatanda yerli ve milli uydumuzla yerimizi alacağız."