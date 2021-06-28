Türkiye'nin ilk yerli aşısı TURKOVAC ile bilimsel bilgi teknolojiye dönüştürüldü

Pandeminin ilan edildiği ilk günden bu yana salgınla mücadelenin kilit taşı olan aşı çalışmaları, Sağlık Bakanlığı ile TÜSEB'in koordinasyon ve desteğiyle gerçekleştirildi.

Salgını kontrol altına alabilecek formüller arasında, bilimsel altyapısı, teknolojisi ve AR-GE aşamasından nihai ürüne kadar her basamağı ülkeye ait olacak ilk Kovid-19 yerli aşısı "TURKOVAC", TÜSEB'in bilimsel ve mali destekleriyle birçok paydaş ve bilim insanının özverili çalışmalarıyla geliştirildi.

"Faz-3 çalışması 40 bin 800 gönüllüyle devam edecek"

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının e-Nabız'a eklediği "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu üzerinden bugüne kadar yaklaşık 900 bin başvuru alınan, belirlenen tıbbi kriterleri sağlayan aday gönüllü sayısı ise 40 bin 822 olan aşının Faz-3 çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Geçen yılın mart ayında Kovid-19 süreciyle beraber TÜSEB'in öncelikli olarak aşı projelerini fonlamaya, desteklemeye başladığını belirten Akdoğan, halihazırda 7 projenin desteklendiğini, sürecin devam ettiğini aktardı.

Akdoğan, bunun yanı sıra özellikle Kovid-19 tanı merkezlerinin kurulması noktasında da TÜSEB'in çok aktif bir rol aldığını, 400'den fazla personelle 20 kovid tanı merkezinde test süreçlerinin devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"7 desteklenen yerli aşı projesinden Faz-1, Faz-2 çalışmaları TÜSEB sponsorluğunda, desteğiyle devam eden Erciyes Üniversitesindeki Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamız tarafından geliştirilen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle ismi TURKOVAC olarak belirlenen aşımızın, ilk yerli aşımız olarak Faz-3 çalışmasına geçildi. Bu çalışmamız gerçekten büyük bir emek sonucu ortaya çıktı. Size şunu söyleyebilirim, en az 200'den fazla kişinin bu sürece katkı sağladığını görüyoruz ve süreç de aslında devam ediyor. Faz-1 çalışmalarında 40, Faz-2 çalışmalarında 250 gönüllü alındı ve Faz-3 çalışması 40 bin 800 gönüllüyle devam edecek. Gönüllü alımı başladı ve şu anda devam ediyor. Gönüllü olmak için belki dünyada ilk defa yapay zeka tabanlı olarak e-Nabız sistemimizden ki dünyanın en güçlü dijital sağlık sistemlerinden bir tanesi e-Nabız, gönüllüler alınıyor ve bu yapay zeka tabanlı karar destek sistemiyle beraber dışlanma kriterleri olarak tarif ettiğimiz sonuçlarla beraber gönüllerden, 'Gönüllü olabilir misin? Olamaz mısın?'ın cevabını öncelik olarak bu algoritma veriyor. Daha sonra da gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımıza birkaç tane anket sorusu sorularak ne kadar etkili bir gönüllü olduğuna dair de bir veri oradan çıkmış oluyor. Bundan sonra tekrar bir manuel değerlendirme süreci ortaya çıkıyor ve gönüllülük süreçleri başlamış oluyor."

Çalışma 30 merkezde yapılacak

Prof. Dr. Erhan Akdoğan, çalışmanın 30 merkezde devam edeceğini, klinik araştırmanın koordinatörlüğünü Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Serhat Ünal'ın üstlendiğini aktararak, "Tabii bunun bir ön süreci var etik kurullar Sağlık Bakanlığımızın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun da burada onayıyla beraber bu çalışmanın başladığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra yurt dışında da Faz-3 çalışmaları yapılacak. Bu noktada özellikle Azerbaycan, Kırgızistan ve Pakistan'da Faz-3 çalışmalarının yapılabileceğini söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.