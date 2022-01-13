Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın temel haberleşme olanaklarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları uydu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.
Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.
Grizu-263 Uzay Takımı, Türkiye'nin ilk cep uydusunun uzaya fırlatılmasını izledi
Bu arada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı, tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusunun uzaya fırlatılma anını ekranlardan takip etti.
Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde kurulan ekranda cep uydunun Türkiye saatiyle 18.25'te Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılma anını izleyen öğrenciler, duygusal anlar yaşadı.
Protokol üyeleriyle uydunun uzaya gönderilmesini izleyen takım üyeleri, gözyaşlarına hakim olamadı.