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Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı
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Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, Türkiye saatiyle 18.25'te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın temel haberleşme olanaklarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları uydu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

Grizu-263 Uzay Takımı, Türkiye'nin ilk cep uydusunun uzaya fırlatılmasını izledi

Bu arada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı, tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusunun uzaya fırlatılma anını ekranlardan takip etti.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde kurulan ekranda cep uydunun Türkiye saatiyle 18.25'te Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılma anını izleyen öğrenciler, duygusal anlar yaşadı.

Protokol üyeleriyle uydunun uzaya gönderilmesini izleyen takım üyeleri, gözyaşlarına hakim olamadı.

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