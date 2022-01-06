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Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' 13 Ocak'ta uzaya fırlatılacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX Falcon 9 roketiyle 13 Ocak'ta uzaya gönderilecek.

Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' 13 Ocak'ta uzaya fırlatılacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Sistemleri Test Laboratuvarı'nın yanı sıra Türkiye Amatör Uydu Teknolojileri Derneği ile TU Delft Üniversitesinin teknik destekleriyle sürdürülen projede uzay takımı üyeleri, "Türkiye'nin ilk pocketqube uydu" projesiyle hazırladıkları 5x5x5 santimetre boyutlarındaki küp uydunun uzaya fırlatılacağı günü bekliyor.

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