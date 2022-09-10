Türkiye dünya oyun sektöründe gelecek vadediyor

Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) Direktörü Emre Yıldız, Türkiye'nin dünya oyun pazarı 2022 yılı ilk çeyreğinde 330 milyon dolarlık ticari hacim yakalayarak, Avrupa'da en yüksek yatırım değerlemesine ulaşan ülke olduğunu belirtti.

, Türkiye'nin global oyun sektöründe adından söz ettiren ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu alandaki 2021 yılı pazar payının 265 milyon dolar olduğunu ifade eden Yıldız, global oyun pazarında adlarından söz ettirdikleri kadar pazar payını arttıramadıklarını kaydetti.