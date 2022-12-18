Türkiye "dijital yüzyıla" yerli ve milli teknolojilerle adım atacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma hedefi doğrultusunda, "dijital yüzyıla" yerli ve milli çözümlerle gireceklerini ifade ederek, 2023'te yerli üretim çalışmalarını hızlandırdıkları 5G teknolojisinde gelecek yıl önemli bir yol katetmeyi hedeflediklerini, ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı da uzaya fırlatmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, sorularını yanıtlayarak, başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji dünyasında hızlı değişimler yaşanırken, Türkiye'de de yeni ürün ve sistemler geliştirilerek kullanıma sunduklarını belirtti.

Bugün gelinen aşamada nesnelerin internete bağlandığı, cihazlar arası iletişimi sağlayan, farklı verileri gerçek zamanlı işleyebilen ve analiz etme özelliğine sahip makineler arası iletişim (M2M) ve nesnelerin interneti (IoT) gibi teknolojilerin daha da önem kazandığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma hedefimiz doğrultusunda, dijital yüzyıla yerli ve milli çözümlerle adım atacağız." ifadelerini kullandı.