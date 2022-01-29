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Türkiye'deki yapay zeka ekosistemi büyümeye devam ediyor

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifinin (TRAI) "Girişimler Haritası"nda yer alan startup sayısı 2017'den bu yana sürekli artış gösterirken, Ocak 2022 itibarıyla ülkede yapay zeka alanındaki girişim sayısı 226'ya ulaştı.

Türkiye'deki yapay zeka ekosistemi büyümeye devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Twitter hesabından Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifinin "Girişimler Haritası"nda yer alan yapay zeka startuplarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yapay zeka alanındaki startup sayısının son 3 ayda yüzde 9,7 arttığını belirten Koç, "Şu anda toplamda 226 startup, yapay zeka alanında görüntü işleme, makine öğrenmesi, öngörü ve veri analitiği gibi alanlarda yeni teknolojiler geliştiriyor ve unicorn olma yolunda ilerliyor." ifadesini kullandı.

Girişimcilik ekosisteminin geliştiği, yapay zeka çalışmalarının hız kazandığı son yıllarda Türkiye TRAI ekosistemi de önemli ölçüde büyüdü.

Kurulduğu 2017 yılını 24 girişimle tamamlayan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin "Girişimler Haritası"nda bu rakam 2018'de 64'e ulaştı. Farklı kategorilerde çalışmalar yapan yapay zeka girişimlerinin de eklenmesiyle 2019'da bu sayı 75'e yükseldi.

"Girişimler Haritası"nda yer alan startupların sayısı Mart 2020'de 112'ye, Kasım 2020'de 145'e, Ekim 2021'de ise 206'ya çıktı.

Son 3 ay içinde 20 girişimin daha ekosisteme katılmasıyla bu startupların sayısı 226 oldu.

Türkiye'de faaliyet gösteren yapay zeka girişimlerinden 64'ü görüntü işleme, 43'ü makine öğrenmesi, 37'si öngörü ve veri analitiği, 20'si chatbotlar ve diyalogsal yapay zeka, 19'u doğal dil işleme, 9'u optimizasyon, 9'u robotik süreç otomasyonu, 9'u otonom araçlar, 6'sı arama motoru ve arama asistanı, 5'i akıllı platformlar ve 5'i de nesnelerin interneti üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor.

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