Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk milli gözlem uydusu RASAT yörüngede 10'uncu yılını tamamladı

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, RASAT, kurumun Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) tarafından üretildi. BİLSAT uydusundan sonra TÜBİTAK UZAY'ın ikinci uzaktan algılama uydusu olan RASAT'ın üretim sürecinde danışmanlık ya da dış destek alınmadı.

17 Ağustos 2011'de fırlatılan RASAT, 10 yıl boyunca günde 4 kez Türkiye üzerinden geçti. Uydu, herhangi bir kısıtlama olmaksızın Dünya'nın her yerinden 7,5 metre siyah-beyaz, 15 metre çok bantlı çözünürlükte görüntü aldı. Yaklaşık 700 kilometre irtifada Güneş'e eş zamanlı yörüngede görev yapan RASAT'tan gelen görüntüler, TÜBİTAK UZAY'da bulunan yer istasyonuna indiriliyor.

İstasyonda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra görüntüler ilk yerli uydu görüntü portalı olan GEZGİN'e yükleniyor. RASAT'ın elde ettiği görüntülere, www.gezgin.gov.tr internet sitesinden e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak ulaşılabiliyor.

GEZGİN'den ücretsiz olarak elde edilen görüntüler, denizlerde petrol sızıntılarının belirlenmesi, kentsel gelişimin izlenmesi, arazi kullanımı, tarım, barajlardaki su seviyelerinin takibi, şehir planlama ve haritalama gibi birçok alanda kullanılabiliyor.