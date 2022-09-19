Türkiye'de genişbant internet abone sayısı 6 yılda yüzde 41,7 arttı

Özellikle 2016-2021 yıllarını kapsayan 6 yıllık süreçte hem mobil telefon kullanımı hem de internet abone sayılarında kayda değer artışlar görülürken, ankesörlü telefon ve 2. nesil mobil telefonlar ise yerini yeni teknolojilere bırakmaya devam ediyor.

Türkiye'de nüfus söz konusu dönemde yüzde 6,1 artarak 84 milyon 680 bin 273'e ulaşırken, mobil telefon abone sayısı nüfusu geçerek 2021 yılında 2016'ya göre yüzde 15 artarak 86 milyon 288 bin 834'e çıktı. Söz konusu aboneler arasında 2. nesil mobil telefon kullanımı yerini 3G ve 4,5G teknolojisine bıraktı.

Öte yandan bu dönemde, sabit telefon santral kapasitesi yüzde 21 düşerken, sabit telefon erişim hat sayısı da 2020 yılına kadar sürekli artış gösterdi ancak 2021 yılındaki düşüşle 12,3 milyon oldu. Mobil telefonlar henüz yaygınlaşmadan önce neredeyse her sokakta bulunan ankesörlü telefonların sayısı ise 5 yıllık dönemde yüzde 40 azalarak 45 bin 445'e geriledi.

Genişbant internet aboneleri 6 yılda yüzde 41,7 arttı

Söz konusu 5 yıllık dönemde, toplam genişbant internet abone sayısı yüzde 41,7 artarak 88 milyon 164 bine ulaşırken, sabit genişbant internet abone sayısı yüzde 72,7 artarak 18,1 milyona, mobil genişbant internet abone sayısı da yüzde 35,4 artarak 70 milyona çıktı.

Bu dönemde fiber optik kablo uzunluğu yüzde 61,9 artışla 471 bin kilometreyi geçerken, Türkiye'de Kablo TV aboneliği sayısı da yüzde 19,1 artarak 1,4 milyon oldu.

Öte yandan BTK'nın yayımladığı 2022 yılı ilk çeyrek pazar verilerine göre de 70,5 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısı 88,8 milyona, mobil telefon abone sayısı 87,4 milyona yükseldi. Bu yılın ikinci çeyrek pazar verilerinin de eylül ayı sonunda açıklanması bekleniyor.