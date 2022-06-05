Türk Yıldızları'nın gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHA'nın kamerasında
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'teki gösterisi, yüksek irtifada uçan Bayraktar AKINCI TİHA'nın kamerasına yansıdı.
BİLİM-TEKNOLOJİ 05.06.2022, 21:09
Hava Kuvvetleri Komutanlığının Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrotimi Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST Azerbaycan'daki gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHA ile kaydedildi.
Türkiye'nin gökyüzündeki markası olarak bilinen Türk Yıldızları, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da gösteriler sunuyor.
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