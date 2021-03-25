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Türk ve ABD'li öğrencilerden 'Uluslararası Siber Güvenlik Tatbikatı'

Bahçeşehir Üniversitesi ve BAY Atlantic Üniversitesi öğrencileri 48 saat sürecek "Uluslararası Siber Güvenlik Tatbikatı" ile siber güvenlik alanında güçlerini birleştiriyor.

Türk ve ABD'li öğrencilerden 'Uluslararası Siber Güvenlik Tatbikatı'

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Siber Güvenlik Merkezi öğrencileri BAY Atlantic Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla "Uluslararası Siber Güvenlik Tatbikatı" düzenledi.

Tatbikatta, Amerika ve Türkiye’deki yüksek lisans öğrencileri "kırmızı ülke" ve "mavi ülke" olarak gruplandırılırken, tatbikatta iki müttefik ülkeden birine, üçüncü ülkeler tarafından gerçekleştirilebilecek olası siber saldırı önlenmeye çalışıldı. Öğrencilerin, sistemde yer alan makinelere sızma girişimleri sonucunda da elde edilen veriler, farklı sızma yöntemleri olarak tekrardan değerlendirilmeye alındı.

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