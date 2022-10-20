Türk Telekom Network Direktörü Ayhan: Ülke 5G'ye hazır

Türk Telekom Network Direktörü Ahmet Fethi Ayhan, konferans kapsamında düzenlenen "Sanal Evren ve 5G Paneli"nde yaptığı konuşmada, metaverse teknolojilerine değindi.

Türkiye’nin doğru teknolojiyi kullanarak bu alanda ilerleyebileceğini belirten Ayhan, "Doğru yeri ve doğru teknolojiyi kullanarak iyi bir pozisyon alabilirsek ülke olarak bu pastada en doğru noktada kendimizi konumlayabiliriz. 2030'dan sonrası bu işin asıl oturabileceği temel yer gibi duruyor." dedi.

İşin terminal tarafının kritik olduğuna işaret eden Ayhan, burada kullanılan gözlüklerin ve diğer aksesuarların ağır ve portatif olmaması nedeniyle rahat kullanılamadığını söyledi.

Ayhan, işin terminal tarafındaki fırsatların daha büyük olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu terminalleri hafifleştirip küçük, enerji tüketimini azaltan ve portatif olarak yanınızda taşıyabileceğiniz bir hale getirebilirseniz önemli fırsatlar olacaktır. Hepinizin evine yakın yerlerde baz istasyonları var. Bu cihazların küçülüp hafifleşmesi, gözlükten veya kulaklıktan bazı şeyleri çıkartıp, eve yakın birtakım bina veya Telekom ofislerindeki işlemcilerine çekip, müşterinin daha küçük, basit ve hafif hatta 'aptal' cihazları kullanıma sunarak, kompleks işleri kendi tarafımıza çektiğimiz bir altyapıyı kurmaya çalışıyoruz."

"Ülke 5G'ye hazır"

Türk Telekom olarak 5G teknolojisine çok ciddi yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Ayhan, laboratuvarda öncelikle ürünleri test ettiklerini anlattı.

Ayhan, yerli üreticilerin global üreticilerle aynı standartları alabilmesi, o ürünleri daha iyi tanımaları ve Türkiye'den yerli birtakım ürünler çıkabilmesi amacıyla yerli üreticileri yanlarına çektiklerini dile getirdi.

Arçelik'in bir fabrikasına 5G'ye hazır özel bir şebeke kurdukları bilgisini veren Ayhan, artık firmanın ürünlerinin ne zaman banttan indiği, hasar durumu, hangi gemiyle hangi ülkeye, ne zaman gittiği, hatta ilk arızasını ne zaman gerçekleştirdiği gibi hayat döngüsüne ulaşabildiklerini, bunun da firmaya çok büyük tasarruf sağladığını bildirdi.

Ayhan, insanların 5G'den korkmaması gerektiğini belirterek, şunları aktardı:

"Ülke 5G'ye hazır, merak etmeyin. Bütün operatörler çalışmalarımızı tamamlıyoruz, altyapı yatırımlarımızda eksik yok. Anadolu’nun yüzde 94'ünde fiber altyapı caddede, sokakta, evde var. Sene sonu itibarıyla bu oran inşallah yüzde 95'e çıkacak. Sene sonunda kendi mobil istasyonlarımızın yüzde 50'si fiber altyapıdan çalışır hale gelecek."