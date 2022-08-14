Türk teknoloji şirketinin askeri metaverse uygulaması ilk kez NATO'da tanıtıldı

NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı, çevrim içi ve fiziksel olarak Eğitim Teknolojisi Konferansı düzenledi. Yetkinlik durumuna göre sınırlı sayıda katılımcının davet edildiği etkinlik, 10 firmadan gelen 100'den fazla üst düzey yönetici ile 10-12 Ağustos'ta gerçekleştirildi.

Metaverse alanında güçlü altyapı, ürün ve projeleri bulunan BİTES, "NATO'nun eğitim ve öğretimini dönüştürmek için gelişen metaverse teknolojilerinden faydalanmak" konulu sunumuyla "workshop" verdi.

BİTES Üst Yöneticisi Uğur Coşkun ve İş Geliştirme Direktörü İhsan Yusuf Akbuğa tarafından gerçekleştirilen sunumla şirketin askeri metaverse teknolojileri altyapısı "MiliVerse"ün ilk tanıtımı da NATO’da yapıldı.

Tasarım ekipleri dijital ikizler ve çevreler oluşturuyor

Türk savunma sanayisi başta olmak üzere farklı sektörlerin yazılım tabanlı ihtiyaçlarını karşılayan BİTES için metaverse yeni bir kavram değil. BİTES kuruluşundan beri geliştirdiği 3 boyutlu içerikleri, sentetik çevre modellerini ve simülasyonlarını değişen müşteri ihtiyaçlarına göre farklı teknolojik çözümlerle sunuyor.

Şirket, yeni bir konsept olarak gündeme gelen metaverse kavramının kurumsal dünyada yaygınlaşması için Türkiye'de öncülük ediyor. BİTES, metaverse teknolojilerinin gelecek dönemde kurumsal firmaların farklı gereksinimlerine yönelik uygulamalar olarak kullanılması için çalışmalarını sürdürüyor.

BİTES, metaverse ile kullanıcıların cihazdan bağımsız 3 boyutlu ortamlarda birbirleriyle etkileşime girebildiği ve deneyimler paylaşabildiği dijital çevre modelleri ve dijital ikizler tasarlıyor.

Şirket, en güncel metaverse teknolojilerinin kullanıldığı platformlar geliştirirken "metaverse konseptinin" kullanıcı ihtiyaçlarına özelleşmiş fonksiyonlarını ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak için tasarım ekipleriyle yoğun çalışmalar yürütüyor.

İlk adım savunmada atıldı

BİTES, Türkiye'de ve savunma sanayisinde bir ilk olarak gerçekleştirilen SahaExpo 2020 Sanal Fuarı ve SahaExpo 2021 Hibrit Fuarı ile metaverse yolunda önemli aşama kaydetti.

SahaExpo 2020 statik ve görsellerden oluşan bir uygulamayken SahaExpo 2021 dinamik ve 3 boyutlu modellerden oluşan bir uygulama olarak hayata geçirildi.