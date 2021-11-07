Türk savunma sanayisi 'tam bağımsızlık' hedefine ilerliyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Başkanlığın 36'ıncı kuruluş yılı dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Demir, Başkanlığın, aslında kökü tarih öncesine kadar dayanan harp endüstrisinin, yaşadığı iç ve dış birçok engelden sonra Cumhuriyet döneminde bir devlet kurumu olarak yeniden vücut bulmuş hali olduğunu söyledi.

Özellikle Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye'ye tehditle başlayan, ardından ambargoyla devam eden sürecin, kendi kendine yeten bir savunma sanayisi zorunluluğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Halkımızın destek ve teveccühleriyle kurulan silahlı kuvvetlerimizi güçlendirme vakıfları eliyle hayata geçen öncü firmaların kurulması bu sürecin ürünleridir. 1985'te rahmetli Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde, yerli ve modern savunma sanayinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu amacıyla Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (SAGEB) kurulmuştur. Daha sonra yapısı değiştirilerek adı Savunma Sanayii Müsteşarlığı olan kurumumuz, 2000’li yıllara kadar yerli üretim ve off-set projeleriyle beraber ülkeler arası ortak programlara ağırlık verdi.