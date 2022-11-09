Türk mühendislerden "metaverse"de 10 Kasım anması

Türk mühendisler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar için metaverse ortamında özel bir etkinliğe imza atacak.

sanal ve gerçek dünyayı buluşturan, teknolojinin sunduğu imkanlarla dijital bir evren oluşturan metaverse dünyasında, 10 Kasım'a ilişkin organizasyon düzenlenecek.

Her 10 Kasım'da olduğu gibi Anıtkabir bu yıl da Atatürk'ü özlem ve saygıyla ananlarla dolup taşacak. Fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar ise ziyaretlerini metaverse ortamında yapabilecek.

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından etkinliğe katılacak ziyaretçiler, oluşturacakları avatarları ile saat 09.05'te saygı duruşunda bulunacak. İstiklal Marşı "metaverse semalarından" da duyulacak. Metaverse ortamında kalpler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için atacak.

30 Kasım'a kadar ziyarete açık

Anıtkabir’in sanal modeli, BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri tarafından 2019'da geliştirme faaliyetlerine başlanan 3B sanal etkinlik uygulaması XperExpo ile oluşturuldu.

Uygulama içerisinde kendi avatarlarını oluşturabilen kullanıcılar, sanal dünyada da Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesini ziyaret edebilecek.