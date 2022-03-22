Türk firmaları dünyanın en büyük uydu fuarında ürünlerini görücüye çıkardı

Türkiye'nin uydu alanında faaliyet gösteren firmaları Türksat, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Profen, ABD'nin başkenti Washington'daki dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2022'de ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.

Satellite 2021 Fuarı, dünyanın en büyük uydu üreticileri ve uydu operatörlerini bir araya getirdi.

Otuz yılı aşkın süredir uydu teknolojileri endüstrisinden üst düzey yöneticileri, mühendisleri, hükümet yetkilileri ve ticari müşterilerini bir araya getirerek sektörün sorunlarına ortak çözümler aranan etkinlikte, bu yıl dijitalleşme ve yenilikçilik çağında endüstrinin geleceği ve yeni iş fırsatları tartışılıyor.

Trilyon dolar büyüklüğündeki sektörün en önemli oyuncularının buluştuğu fuara, Türkiye'den 3 firma katıldı.

Türksat, TUSAŞ ve Profen, 24 Mart'a kadar sürecek fuarda, Türkiye standında ürün ve kabiliyetlerini tanıttı. Türk firmaları, geliştirdikleri çözümlerle sektörden daha büyük pay almayı hedefliyor.