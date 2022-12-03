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Türk donanmasına 'milli hava savunma' yeteneği geliyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve ilk atışlı testini başarıyla gerçekleştiren Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS), Deniz Kuvvetleri platformlarına hava savunma yeteneği kazandıracak.

BİLİM-TEKNOLOJİ 03.12.2022, 12:05
Türk donanmasına 'milli hava savunma' yeteneği geliyor

ROKETSAN'ın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, Mayıs 2020 itibarıyla başlattığı "Dikey Atım Lançer Sistemi Projesi"nde sona gelindi.

Türkiye'nin deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığa son verecek MİDLAS'ın ilk atışlı testi, Aksaray Atışlı Test Alanı'nda başarıyla gerçekleştirildi. MİDLAS'ın karadan atışlı testlerinin tamamlanmasıyla, sistemin, inşası devam eden MİLGEM İ Sınıfı fırkateynlerin ilki olan TCG İstanbul'a entegrasyonu için de önemli bir aşama geride bırakıldı.

İlk etapta Hisar-D RF ile Türk Deniz Kuvvetleri platformlarına bu lançer ile hava savunma yeteneği kazandırılacak. Devamında ise Siper Blok-1, Atmaca ve diğer milli füzeler de MİDLAS'a entegre edilecek. Böylece Türk donanması platformlarında birçok savunma ve taarruz mühimmatı da kullanabilir hale gelecek.

Dünya üzerinde bu sistemler ağırlıklı olarak gemilerde kullanılabiliyor. Ancak ilerleyen süreçlerde üs ve liman korunması için karada konuşlu versiyonlar üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor.

Dünyada sayılı ülkenin üretebildiği ve Türkiye'nin yurt dışına bağımlı olduğu güverte altı dikey atım lançer sistemi, MİDLAS'ın TCG İstanbul'a entegrasyonuyla Eylül 2023'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine milli olarak girecek. HİSAR-D RF füzesinin de sisteme entegrasyonu ile Türkiye, kendi tasarlayıp ürettiği gemisinden, kendi lançeri ve kendi hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri olarak tarihe ismini yazdıracak.

Ambargo ve kısıtlamalara Türk mühendisliğinin yanıtı

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MİDLAS Projesi'nin, SSB liderliğinde, Deniz Kuvvetleriyle beraber gerçekleştirildiğini söyledi.

Proje kapsamında yerli-milli füzelerin milli lançer sisteminden atılmasını hedefleyen bir proje konseptinin ortaya konulduğunu vurgulayan İkinci, şunları kaydetti:

"Bundan önce yurt dışından almış olduğumuz dikey atım lançer sistemlerini milli olarak üretmek üzere yola çıktık. İlk atışımızı bu hafta içerisinde gerçekleştirdik. Bu, gerçekten Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini göstermesi açısından çok önemli bir başarıydı. Bu başarıdan sonra İSTİF sınıfı fırkateylerin ilki olan TCG İstanbul gemimize Milli Dikey Atım Sistemi yerleştirilecek ve orada başarıyla kullanılacak."

Bu projeyle teknik olarak bir geminin üzerinden dikey atımın gerçekleştirilebilecek lançer sistemine sahip olunacağına dikkati çeken İkinci, şu değerlendirmelerde bulundu:

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