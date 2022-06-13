Türk donanması 'milli gözlerle' görüyor
ASELSAN, Denizgözü Ürün Ailesi kapsamında geliştirdiği milli elektro-optik sistemlerle yurt dışı bağımlılığı sonlandırarak, yüksek performanslı teknolojilerle Türkiye'nin "denizdeki muhafızlarının" yeteneklerini artırdı.
Mavi vatanın güvenliğinde görev alan deniz platformları, milli olarak geliştirilen elektro-optik sistemlerle görüş sağlıyor.
ASELSAN, termal sistemler, lazer mesafe ölçer, lazer işaretleyici, lazer uyarı sistemleri, gündüz görüş kameraları ve görüntü yoğunlaştırıcılı gece görüş cihazlarının tasarım ve üretimleri ile ilgili yürütülen çalışmalarla üstün kabiliyetlere sahip elektro-optik sistemler oluşturuyor.
Bu sayede görüşün zayıf veya sınırlı olduğu gece, sis, pus gibi doğal hava koşulları ile toz, duman, yangın ve kamuflaj gibi muharebe sahası koşullarında, kullanıcıların karşı unsurlara üstünlük sağlaması mümkün oluyor. Lazer sistemlerle de kullanıcıya mesafe bulma, güdüm, karşı tedbir, aktif görüntüleme ve algılama gibi konularda üst düzey imkanlar sağlanıyor.
ASELSAN'ın geliştirdiği elektro-optik sistemlerin kara, hava ve deniz platformlarında geniş uygulama alanları bulunuyor.
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