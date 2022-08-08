Türk bilim insanlarının Arktik Okyanusu’na açılan penceresi 'lumbuz'lar oldu

Türkiye’nin bu yıl 2. Ulusal Bilimsel Araştırma Seferi’ni düzenlediği Arktik Okyanusu, deniz buzları, fiyortlarda bulunan buzullar ve kuzey kutup canlılarıyla kaşiflerin ve bilimsel araştırma ekiplerinin gözde noktalarından biri olma özelliği taşıyor.

Etrafı kıtalar tarafından çevrili Kuzey Kutbu ve Arktik Okyanusu’nda bilimsel çalışmalar yürütmek için Spitsbergen Adası üzerinde 13 ülkeye ait 20 araştırma tesisi bulunuyor. Sefer kapsamında Kuzey Kutbu’na giden bilim insanları, Türkiye’den yaklaşık 2.125 deniz mili yol kat ederek, çalışmalarını tamamladı. 22 gün boyunca Norveç Bayraklı PolarXplorer isimli 42 metrelik araştırma gemisinde konaklayan 9 bilim insanı yaklaşık 250 metrekarelik bir alanda yaşamlarını geçirdi.