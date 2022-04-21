Türk astronotun uzay yolculuğu için geri sayım başladı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzaya çıkacak ilk Türk astronotun yıl sonunda hazır olacağını belirterek, yolculuğun gelecek sene gerçekleşeceğini söyledi.

BİLİM-TEKNOLOJİ 21.04.2022, 21:56
Türk astronotun uzay yolculuğu için geri sayım başladı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, bir konferansa katılmak için geldiği Konya'da,  Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nda gelinen son aşamayı anlattı.

İlk Türk astronotun eğitim sürecinin 4 ila 6 ay arasında olacağını belirten Yıldırım, "Seçim sürecinin de 2-3 ay kadar süreceğini ön görüyoruz. Sene sonu astronotumuz hazır olur. Gelecek yıl uzaya gidecek." diye konuştu.Yıldırım, astronot programının bu çalışmaların en önemlilerinden olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Uzaya göndereceğimiz astronotumuz bilim misyonuyla gidiyor. Cumhurbaşkanımızın da olurlarıyla inşallah yakın zamanda bu astronot adaylarımızı seçim sürecine başlayacağız. Bu sürecin son safhasındayız. İki kişi seçilecek, ön eleme olacak. Daha sonra farklı kriterlerle elemeler olacak. Seçilen iki kişi gidip ilgili kurumda eğitim alacak. Bu eğitimin sonunda da en başarılı olan adayımız, uzay istasyonuna giderek orada bir hafta 10 gün kalacak, deneylerimizi yapıp dönecek."

Takvime ilişkin ise Yıldırım, "2023 yılının ilk yarısında olacak. Yani bugünden itibaren bir sene içinde diyebiliriz." dedi.

Uzay aracında tasarım bitmek üzere

Yıldırım, Ay Araştırma Görevi'nde bulunacak uzay aracının nihai tasarımının haziranda biteceğini vurgulayarak, "Ön tasarım zaten yapılmıştı. Şimdi nihai tasarım da bitmek üzere daha sonra da imalata başlanacak. Tabii burada şöyle ufak bir sıkıntımız var. Bu aracı henüz yüzde 100 yerli imal etme noktasında değiliz ama yüzde 70'e yakın yerlilik oranıyla imal ediyoruz. Yine de dışarıya bağımlı olduğumuz birkaç parça var. Bunların teslimatlarında bir sıkıntı yaşamazsak bunu 2023 sonu 2024 başında hazır etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Ay'a gidecek araca büyük şirketlerden teçhizat koymak isteyenler var

Uzay aracının yolculuğa 2024'te çıkacağı bilgisini veren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yerli motorumuz. Bu aracın çok önemli bir parçası. Yani aya götürecek olan itkiyi verecek olan motorumuz, Deltav'ın geliştirmiş olduğu ve yüzde 100 yerli olan bir roket motoru. Bunun son test çalışmaları gayet başarılı geçti. Uzay motoru haline getiriliyor. Tabii ki bunun daha bir süreci var. Farklı şekillerde denenecek. Bu testlere bizler de katılıyoruz ve çok iyi geçtiğini sevinerek söyleyebilirim. Gururla söyleyebilirim, hibrit teknolojisinde dünyada lideriz."

Yıldırım, Milli Uzay Programı'nın hedefiyle ilgili bazı uluslararası ortak çalışma teklifleri aldıklarını belirterek, "Yani, 'Biz de bu projenin bir yerinde olalım'. Bizden ileride olanlar tabii başka türlü katkıda bulunmak istiyor. Seviyemizde olanlar ise 'ortak yapalım' istiyor. Biz de bunlara kapıyı kapatmıyoruz, elbette olabilir ama hedeflerimizi herhangi bir şekilde zaafa uğratmayacak. Bundan çok memnunum. Ay'a gidecek aracımıza büyük şirketlerden teçhizat koymak isteyenler bile oldu. Bu da bize gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin uzayda varlık göstereceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aracımızın Ay'a ulaşması demek Türkiye'nin Ay'a ulaşabilen 5-6 ülkeden biri olması demektir ki bu müthiş bir hamle. İşin teknik yönü yanında hukuki boyutu da var. Yani biz Ay'a bir araç ulaştırmış olmakla oradaki haklarımızı da bir yerde garanti altına almış oluyoruz. Bundan sonra ülkemizin, devletimizin ve milletimizin uzayda ve gök cisimlerinde hakları var. Bunları da garanti altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ay programını 2023 sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Tedarikte bazı sıkıntıların yaşanabileceğini de öngörüyoruz. Çünkü bu savaş da bazı şeyleri etkiledi. Pandemide zaten teslimat süreleri uzamıştı. Bu yüzden 2024 yılını öngörüyorum."

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