Türk araştırmacı 'cep'ten üç boyutlu görüntü buluşuna imza attı

Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Okan Atalar, 2016'da ABD'deki Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde doktora yapmaya başladı.

Atalar'ın, ABD'de bulunduğu son 4 yılda, aynı üniversiteden biri Belçikalı, ikisi ABD'li 3 bilim insanıyla, mevcut bir kameraya düşük maliyetle "derinlik ekseni" katmak amacıyla yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonuç verdi.

Okan Atalar ve birlikte çalıştığı bilim insanlarının üç boyutlu fotoğraf ve görüntü çekebilmeye imkan sağlayan buluşuna ilişkin makale, bilim ve teknoloji alanında en iyi hakemli araştırmalara yer verilen uluslararası Nature Dergisi'nde yayımlandı.