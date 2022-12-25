Tümüyle yerli sermayeye dönüştü, ilk işi Hürjet ve MMU olacak

Havacılık ve savunma sanayisine Türk-İngiliz ortaklı olarak katkı sağlayan BNA, yola yüzde 100 Türk sermayeli Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemleri olarak devam edecek, Hürjet ve Milli Muharip Uçak (MMU) projelerine katkı sağlayacak.

Nurol Holding ve İngiliz BAE Systems ortaklığı olarak faaliyet gösteren savunma ve havacılık şirketi BNA'da ortaklık yapısı değişti. BAE Systems'ın yüzde 49 hissesinin Nurol Holding'e devriyle şirket, Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemleri AŞ ismi ve yüzde 100 Türk sermayeli olarak devam edecek.

Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemleri AŞ Genel Müdürü Eray Gökalp, , şirketin yeni yapısının sağlayacağı avantajlar, devam eden ve planlanan projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nurol-BAE Systems ortak girişiminin 2016 yılının ikinci yarısında faaliyetlerine başladığını ifade eden Gökalp, bu ortaklık süresince, şirkette havacılık sektörünün zorunlu kıldığı tüm altyapının başarıyla kurulduğunu, hedeflenen kritik teknolojilerin kazanımı için yatırımlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Son dönemde, hem Türkiye'de yüksek bir ivmeyle geliştirilmekte olan yeni nesil havacılık teknolojilerinin, hem de BAE Systems'ın yüksek katma değeriyle başlatılarak sürdürülen yabancı yeni nesil havacılık programlarının kapasite ihtiyaçlarının, sektörde daha etkin olmak adına her iki ortağın da odağını tekrar gözden geçirmesini zorunlu hale getirdiğini vurgulayan Gökalp, şöyle konuştu:

"BNA'nın iş stratejisi, her iki ortağımızın da değerlendirmeleri ile yeniden şekillendirilmek üzere tekrar ele alındı ve ortaklık devri müzakereleri böylelikle başlatıldı. BAE Systems, Türkiye pazarındaki stratejisi ile uyumlu olarak, tüm hisselerini Nurol Holding'e devretme konusunda hemfikir oldu. Böylelikle, her iki ortak da kendi stratejilerine uygun yolu belirleyerek Türk havacılık sektörüne ayrı ayrı katkı sağlamaya devam etme yolunda anlaşmaya vardılar. Ancak yıllarca oluşturulan bu değerli ve güçlü işbirliği, havacılık sektöründe farklı platformlarda ve uygun zamanlamada tekrar canlandırmak üzere her zaman devam edecektir. Nurol Holding, savunma ve havacılık sektöründeki milli hamleye kayıtsız kalmamak üzere, gelişen teknolojileri yakından takip etmekte, gerekli yatırımları yapmakta ve sürekli gelişmeyi hedeflemektedir. Nurol Holding, savunma sanayisinde FNSS, Nurol Makina, Nurol Teknoloji gibi köklü ve başarılı girişimlerinin yanı sıra ülkemizin geçmiş 100 yıllık havacılık tutkusu ve gelecek hedeflerinde en etkin şekilde katkıyı sağlamak üzere BNA'ya olan inanç ve desteğini sürdürme kararlığındadır. Yüzde 100 yerli sermaye yapısıyla yoluna devam eden şirketimiz, hem Nurol Holdingin güçlü deneyim ve altyapısıyla, hem de tümüyle yerli ve kalifiye mühendislik iş gücüyle, Savunma Sanayii Başkanlığının stratejilerine uygun bir şekilde Türk havacılık ve savunma sanayisi projelerine destek sağlamaya devam ediyor. Sektörel deneyimimizin Nurol Grubunun güçlü yapısıyla birleşmesi ve böylelikle savunma sanayimize yerli katkının en üst düzeyde sağlanabilecek olması hepimizi heyecanlandırıyor."