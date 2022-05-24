TÜBİTAK, TEKNOFEST Azerbaycan'da festival heyecanını paylaşacak

TÜBİTAK, bu yıl ilk kez Türkiye dışında gerçekleştirilecek festivalde, çeşitli atölye çalışmaları ve etkinliklerle yerini alacak.

BİLİM-TEKNOLOJİ 24.05.2022, 20:16
TÜBİTAK, TEKNOFEST Azerbaycan'da festival heyecanını paylaşacak

TÜBİTAK, Azerbaycan'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e çeşitli enstitü ve merkezleriyle katılarak geliştirdiği teknolojileri sergileyecek, düzenleyeceği atölyelerle festival coşkusunu ülke sınırları dışına taşıyacak.

TÜBİTAK, TEKNOFEST ile gençlerin bilime dokunmasına ve geleceğin güçlüklerine çözüm bulmak için ellerini taşın altına koymalarına yakından şahit olacak ve bu yolda onları teşvik ederek heyecanlarını paylaşacak. Kurum, Azerbaycan'da da birçok önemli ürün ve teknolojiyle boy gösterecek. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları'ndan farklı yaş grubundan 100 çeşit kitabın satışı ve tanıtımı yapılacak. Ayrıca Popüler Bilim Yayınları'ndan Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri de okuyuculara hediye edilecek.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), yaşam bilimleri alanında ilginç etkinliklerle TEKNOFEST Azerbaycan'a renk katacak. Çeşitli materyallerin mikroskop altında gösterildiği etkinlikler düzenlenecek.

Kutup canlılarının eşleştirme ve hafıza oyunu yöntemiyle çocuklara tanıtılmasının amaçlandığı "Kutup Canlıları Eşleştirme Oyunu" oynatılacak. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırma amacıyla da etkinlikler yapılacak.

Sanal gerçeklik deneyimi yaşatılacak

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) de TEKNOFEST Azerbaycan'da paydaş olarak yer alacak.

Yerli ve milli olarak Türk mühendisleri tarafından geliştirilen mühimmat sistemlerinin sergilenmesi yanında çocuk ve gençlere yönelik teknoloji atölyeleri de yapılacak.

SAGE'nin standında, modüler güdümlü mühimmat ailesi KUZGUN, meraklılarıyla buluşacak. Roket Maketi Atölyesi ve VR Sanal Gerçeklik Deneyimi etkinlikleriyle de bilimseverlere hitap edecek.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli hava füzelerinden Bozdoğan'ın F-16 savaş uçağından büyük bir başarıyla hedefi vurduğu ilk atış testinin sanal gerçeklik gözlükleriyle gösterileceği VR Sanal Gerçeklik Deneyimi ve kokpit içinden alınan 360 derece görüntü ile savaş pilotuyla yan yana uçma ve başarılı bir test atışını izleme deneyimi yaşatılacak.

Uzay meraklılarına bilgi verilecek

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, güneş teleskobuyla gözlem etkinliği düzenleyecek. Özel filtreli teleskopla Güneş üzerindeki lekeler, meydana gelen patlamalar izlenebilecek. Ziyaretçiler ayrıca merak ettikleri konuları uzman astronomlara danışabilecek.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, TEKNOFEST Azerbaycan'da meraklılarına bilgi vermek üzere GÖKTÜRK-2, TÜRKSAT-6A ve İMECE uydu maketleri ile yerini alacak. Çocuklara yönelik TÜRKSAT-6A uydu maketi yapımı etkinliği gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında ayrıca, TÜBİTAK ve Azercosmos şirketi yürütücülüğünde ilk kez düzenlenecek Pilotsuz Uçuş Aparatları Yarışması, bugün Hacıkabul Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Yarışmada birinciye 4 bin dolar, ikinciye 2 bin dolar, üçüncüye de bin dolar ödül verilecek.

Yorumlar (0)
19
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 25 Mayıs 2022
İmsak 03:39
Güneş 05:31
Öğle 13:06
İkindi 17:04
Akşam 20:31
Yatsı 22:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31