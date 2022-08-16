TÜBİTAK RUTE, yeni nesil ulaşım teknolojilerinin geliştirilmesini teşvik ediyor

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), "hyperloop" teknolojisi alanında üniversite öğrencilerinin çalışmalarının teşvik edilmesi amacıyla TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk defa "Hyperloop Geliştirme Yarışması"nı düzenliyor.

gelişen teknoloji ve beklentilerle değişen ulaşım algısıyla ilk defa 2012'de dile getirilen ve 2013'te "Hyperloop Alpha" olarak yayımlanan Hyperloop teknolojisi, "beşinci nesil ulaşım modu" olarak anılıyor.

Yeni nesil ulaşım teknolojisi adayı Hyperloop, dünyada çoğunluğu start-up olan sayılı firma tarafından çalışılıyor. Bu alanda Türkiye'nin de aktif rol alabilmesi, karar veren, yönlendiren konumunda olabilmesi için çalışmaların geç kalınmadan başlaması gerektiği değerlendiriliyor.

Türkiye'nin raylı ulaşım alanında ilk ve tek AR-GE enstitüsü olan TÜBİTAK RUTE, geleceğin ulaşım teknolojisi konseptlerinin ülkede çalışılması ve bu alanlarda farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler yürütüyor.

Hyperloop teknolojisinin Türkiye'de çalışılmaya başlanmasıyla bu alanda üniversite öğrencilerinin çalışmalarının teşvik edilmesi amacıyla TÜBİTAK RUTE'nin öncülüğünde, TCDD’nin ve diğer paydaşların destekleriyle TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk defa "Hyperloop Geliştirme Yarışması" düzenleniyor.

16 takımın yarışma süreci devam ediyor

Söz konusu yarışmaya, 55 üniversiteden öğrencilerin kurduğu 57 takım başvurdu. Takımlara çevrim içi teknik eğitimler verildi. Yarışma sürecinde öğrenciler öncelikle gelişme raporlarını teslim etti.

Raporlarını teslim eden 26 takımın değerlendirme süreci 24 Mayıs'ta tamamlandı ve sonuçlar ilan edildi. Yarışmacı takımlara temmuz ayında batarya yönetim sistemleri eğitimi verilerek soruları cevaplandı. Teknik tasarım raporu ise 16 takım tarafından teslim edildi. Teknik tasarım raporunu veren tüm takımlar yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Yarışmaya devam eden 16 takıma destek için 25 biner lira bütçe aktarıldı.

16 takımdan yaklaşık 250 yarışmacının yer aldığı yarışmanın final etabı, TÜBİTAK RUTE Gebze yerleşkesinde sürüyor.

Takımların gelişme raporu, teknik tasarım raporu, yarış öncesi kontrol listesi, uzaktan kontrol ve kapsül hareketi başlıklarından aldıkları puanlar değerlendirilecek.

Dört başlıkta 300 puan üzerinden en yüksek puanı alan ilk 3 takım performans ödülü almaya hak kazanacak. Performans ödülü almaya hak kazanan takımlardan birinci takıma 50 bin lira, ikinci takıma 40 bin lira ve üçüncü takıma 30 bin lira ödül verilecek.

Test tünelini güvenlik prosedürlerine uygun olarak tamamlayan ve tünel içinde saatte 120 kilometre hızı geçen en iyi takımın, ilgili alanda düzenlenecek uluslararası bir yarışmaya katılmaya hak kazanması durumunda yol masrafları karşılanacak.

Yarışma için tünel yapıldı

Yarışma altyapısı için TÜBİTAK RUTE Gebze yerleşkesinde TCDD’nin destekleriyle tünel projelendirme çalışmalarına ait inşaat faaliyetleri tamamlandı.

Boru içi kurulumlar, haberleşme ve ölçüm sistemlerinin deneme çalışmaları ile takımların manyetik levitasyon ile hareketlerine olanak verecek altyapıların kurulumu da yarışma için hazır hale getirildi.

Hyperloop Geliştirme Yarışması'nın finalistleri ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST'te alacak. Dereceye giren takımlar, geliştirdikleri hyperloop teknolojilerini stantlarında sergileme imkanı da bulacak.