TÜBİTAK'ın yarışmasında birinci olan öğrenciler 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK, ilk kez hayata geçirdiği bir uygulamayla Antalyalı lise öğrencilerini Antarktika'ya gönderecek.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı Başkanlığınca (BİDEB) düzenlenen 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda Antalya İstek Okulları'ndan lise öğrencileri Azra Ayşe Bıçakcı, Hilal Başak Demirel, Zeynep İpek Yanmaz'ın geliştirdikleri proje birincilik ödülü kazandı.

Öğrencilerin proje kapsamında geliştirdikleri market poşetinden 20 kat daha dayanıklı, meşe palamudundan üretilen biyoplastik madde doğada 45 günde çözünebiliyor.

"Kutup Okyanuslarındaki Mikroplastik Kirliliğini Önlemek İçin Yerli ve Milli Biyoplastik Materyal Üretimi" projesi ile birincilik ödülüne layık görülen öğrenciler, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 6. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'na katıldı. Beyaz Kıta için geri sayımda olan 3 öğrenci, çalıştayda sunum yaparak projelerini tanıttılar.