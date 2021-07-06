TÜBİTAK Fen Lisesine 3 bine yakın başvuru yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında "Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü"nün imza töreni bakanlar Varank ile Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Varank, buradaki konuşmasında, protokolle bilimin ışığında, gençlik ve spor alanındaki nitelikli Ar-Ge projelerinin sayısını artırmayı ve bu alanda yetkin insan kaynağını daha da geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Protokol sayesinde çok boyutlu iş birliği mekanizmaları geliştireceklerini dile getiren Varank, bunların başında gençlere ve spora yönelik Ar-Ge çalışmalarının, TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamına alınmasının geldiğini anlattı.

Varank, bakanlıkların belirleyeceği önceliklere göre Gençlik ve Spor Çağrı Programı'nı hayata geçireceklerine işaret ederek, bu çağrılara başvurup başarılı bulunan projeleri yüzde 50 eş finansman modeliyle destekleyeceklerini, 2023'e kadar her yıl yeni bir çağrı açmayı planladıklarını bildirdi.

İkinci olarak, TÜBİTAK'ın Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında, kurumların gençlik ve spor alanındaki projelerini destekleyeceklerini belirten Varank, burada da aynı finansman modeliyle çalışacaklarını kaydetti.