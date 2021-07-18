TÜBİTAK desteğiyle süper alaşımları üretebilen yerli cihaz geliştirildi

SBTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Fatih Kılıçaslan, 3 yıl önce görevli olduğu Kastamonu Üniversitesinde "Vakum İndüksiyon Ergitme ve Melt Spinner Cihazı" projesini başlattı.

Daha sonra SBTÜ'de göreve başlayan Kılıçaslan, projeyi üniversitenin Sivas Organize Sanayi Bölgesindeki laboratuvarında ekibiyle hayata geçirmeyi başardı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun da (TÜBİTAK) desteğiyle tamamen yerli imkanlarla geliştirilen cihaz, medikal, savunma, havacılık ve otomotiv sanayi başta olmak üzere birçok sektörün ham maddesini oluşturan titanyum, nikel ve kobalt esaslı süper alaşımları üretiyor.