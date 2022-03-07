TÜBİTAK, Bilim ve Teknoloji Haftası'nda 30'u aşkın etkinlik düzenleyecek
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), "Bilim ve Teknoloji Haftası" kapsamında Ankara, Gebze ve Antalya'da 30'u aşkın etkinlik düzenleneceği bildirildi.
BİLİM-TEKNOLOJİ 07.03.2022, 22:13
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, TÜBİTAK'ın bu yıl Bilim ve Teknoloji Haftası'nda hem çevrim içi hem de fiziki etkinlikler düzenleyeceği belirtildi.
Açıklamada, her yıl 8-14 Mart'ta düzenlenen etkinliklerde bilimin ve teknolojinin hayattaki öneminin vurgulanması, bununla ilgili konularda farkındalık sağlanması ve TÜBİTAK'ın tanıtılmasının hedeflendiği kaydedilerek, "Bir hafta boyunca TÜBİTAK'ın Ankara, Gebze ve Antalya'daki yerleşkelerinde 30'u aşkın etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler herkesin katılımına açık olacak. Çevrim içi etkinlikler TÜBİTAK'ın sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek." ifadesine yer verildi.
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