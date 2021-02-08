TÜBİTAK Başkanı Mandal, genç girişimcilere kurumun desteklerini anlattı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, amaçlarının tüm Türkiye'de iş fikri bulunanların Bireysel Genç Girişim (Bigg) programı içerisinde kendini geliştirmeleri ve TÜBİTAK'ın bir programına dahil olabilmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

Facebook ve Hello Tomorrow Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen, çeşitli kategorilerden erken aşama teknoloji girişimlerini geliştirmeyi hedefleyen ve 28 girişimin katılım hakkı kazandığı "BAŞLAT" programının tanıtımı, çevrimiçi etkinlikle gerçekleştirildi.

Mandal, etkinlikte yaptığı konuşmada, TÜBİTAK olarak ister teknoloji geliştirme sürecinde olsun isterse ürün geliştirme sürecinde olsun, destek yaklaşımların büyük çaplı projelerin platformları üzerine olduğunu ifade etti.

TÜBİTAK olarak bu platformlarda da genç firmaları görmek istediklerini belirten Mandal, "Biz sizleri özellikle teknolojiyi geliştirme tarafında görüyoruz. Teknolojiyi kullanan genelde büyük firmalarımız ancak teknolojiyi tasarlayan ve geliştiren sizin gibi KOBİ'lerimizdir." diye konuştu.

Mandal, kurum bünyesinde, insan kaynağını geliştirmeye yönelik "sanayi doktora" programlarının bulunduğuna işaret ederek, "Buradaki amaç sadece doktora eğitiminin desteklenmesi değil, bu eğitim sonrasında 3 yıla kadar olan süreçteki istihdam desteğinin sağlanması. İster büyük platformlarda yer alın, isterseniz sipariş AR-GE programında, birlikte başarma yaklaşımını biz temel eksenimize almış bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜBİTAK'ın girişimcilik ekosistemi ile ilgili en çok bilinen çalışmasının "Bigg" denilen Bireysel Genç Girişim programı olduğuna dikkati çeken Mandal, "Amacımız tüm Türkiye'de iş fikri bulunan arkadaşlarımızın 'Bigg' içerisinde kendini geliştirmeleri ve TÜBİTAK'ın bir programına dahil olabilmeleri." şeklinde konuştu.

"Firmalarımızın ihracat potansiyeli başladı"

Destek programları hakkında bilgiler veren Mandal, şunları kaydetti:

"Bigg programı çok kıymetli, verilen desteğin çok daha fazlasını geri dönüş yaptırabildiler. Bizim çekirdek sermaye desteği olarak vermiş olduğumuzun 5 katı kadar oldu. Firmalarımızın gidiş noktası memnuniyet verici. Firmalarımızın ihracat potansiyeli başladı ve istihdam oluşturuyorlar. Kendi ürettikleri teknolojiyi fikri mülkiyetle koruma altına alıyorlar."

Mandal, Tech-İnvesTR girişim sermayesi destekleme programı hakkında da bilgiler paylaşırken bu programı Hazine ve Maliye Bakanlığıyla yürüttüklerini, özellikle teknoloji tabanlı girişimlerin yatırım desteği için olduğunu hatırlattı.

"BAŞLAT" programının "Akıllı şehirler", " Dijital sağlık", "Eğitim teknolojileri", Tarım teknolojileri" ve "Veri ve siber güvenlik" alanında faaliyet gösteren teknoloji girişimcilerine yönelik eğitim ve mentorluk hizmeti sunan, ortak girişimcilik ekosistemindeki diğer önemli imkanlara katkı sağladığını belirten Mandal, "Programa dahil olan 28 firmamızı kutluyorum. Her birinizin içinde yer aldığı programlar gerçekten geleceğin teknolojileri ve ihtiyaç olan çözüm odaklı yaklaşımlar." değerlendirmesinde bulundu.

Mandal, programın Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle direk ilişkili olduğunu, firmaların sadece bugünün çözümleri için değil 2030 yılı hedefleri için iddialı olacağını söyledi.