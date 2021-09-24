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TSK'nın yeni İHA'sı Aksungur, TEKNOFEST'te gösteri yaptı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı (İHA) Aksungur, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te uçuş gösterisi gerçekleştirdi.

TSK'nın yeni İHA'sı Aksungur, TEKNOFEST'te gösteri yaptı

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız,  yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in büyük bir heyecan olduğunu, özellikle gençler ve çocuklar için geleceğe yönelik bir ışık tuttuğunu söyledi. Yıldız, ziyaretçiler arasından birçok uçak mühendisi çıkacağına, benzer uçaklar geliştireceklerine inandığını vurguladı.

TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur ile etkinlikler kapsamında gösteri uçuşu yaptıklarını ifade eden Yıldız, "Kolunda Hürkuş uçtu. Aksungur, ilk halka açık gösterisini yapmış oldu. Şu anda 4 Aksungur'u Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) vermek üzere hazırlıyoruz. Yıl sonuna kadar teslimatlarını gerçekleştirmiş olacağız. Bu uçağı 18 ay gibi kısa sürede inşa ettik. Şu ana kadar MAM-L, MAM-C, Kanatlı Güdüm Kiti, Teber-82 gibi birçok mühimmatın entegrasyonunu yaptık. Uçağımızın üzerinde diğer istihbarat yüklerini de taşıyabiliyoruz. 50 saatin üzerinde havada kalıyoruz. Şu anda Orman Genel Müdürlüğü için yangın ihbar, gözetleme, erken uyarı hizmetlerini de vermeye devam ediyoruz. Bu alanda da oldukça başarılı oldu diğer İHA'larla beraber." ifadelerini kullandı.

Ömer Yıldız, yangınların yoğun olduğu günlerde 2 ay içinde 1.000 saate yakın uçtuklarını, 200'e yakın yangına dönüşebilecek sıcaklık kaynağı tespit ettiklerini, yerdeki ekiplere erken uyarı, havadan gözetleme ve karar destek hizmetleri verdikleri belirtti.

Aksungur'un askeri amaçlı ilk kullanıcısını Deniz Kuvvetleri olarak planladıklarını aktaran Yıldız, aracın uzun süre havada kalıp güvenle hizmet vereceğini ve daha kısa süre havada kalan hava araçlarının gidiş gelişlerde yaşadıkları zaman kayıplarının da ortadan kalkacağını kaydetti.

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