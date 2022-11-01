TPAO petrol endüstrisine katkı sunacak milli yazılım "ZEKİ"yi hayata geçirecek

TPAO'dan yapılan açıklamada, dünya petrol endüstrisi için geleceğin dijital operasyonunu tanımlayan milli yazılım ZEKİ'nin, Türkiye'yi bu alanda ilk sıralara taşıyacağı belirtildi.

Milli hidrokarbon arama ve çıkarma faaliyetlerinde attığı adımlarla dünya çapında öne çıkan TPAO'nun, bir yazılımlar bütünü olan ZEKİ platformu ile geleceğin petrol endüstrisine yön vereceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin milli gücünü ve yeteneklerini öne çıkarmayı hedefleyen TPAO, ZEKİ platformu üzerinde geliştirilen uygulamaları kullanarak, üretim, varlık ve kurumsal süreçlerin baştan sona optimizasyonunu sağlayacak. Projenin hazırlanması sürecinde, Türk mühendisleri alanlarındaki global liderlerle çalışarak bilişim, operasyon, mühendislik ve veri teknolojilerini tek bir yazılım çatısı altında birleştirdi. ZEKİ yazılım platformu, 40 bin farklı kaynaktan aldığı gerçek zamanlı veriyi harmanlayarak ilişkilendiriyor, yarattığı öngörüleri tamamen dijitalleştirilmiş karar süreçlerine aktarıyor."

"Enerjinin çıkarılmasından dağıtılmasına kadar her şeyi gözlemliyor ve modelliyor"

En gelişmiş dijital ikiz teknolojilerini kullanan ZEKİ'nin, doğal gaz yatağından dağıtım şebekesine kadar üretim ve akış süreçlerini uçtan uca modellediğini, yönetim desteği verip üretim optimizasyonu sağladığı aktarılan açıklamada, "Böylece ZEKİ, operatörlerin çalışma ve karar alma süreçlerini daha etkin ve verimli hale getiriyor. Yapay zekayla donatılan ZEKİ, Karadeniz'in tüm zorluklarına karşı doğru planlamayla hareket edilmesini sağlıyor." ifadelerine yer verildi.