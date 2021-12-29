Totem Led Ekran Avantajları ve Kullanım Alanları

Her işletme, ürün ve hizmetlerini müşteri kitlesine duyurabilmesi için reklamcılık alanına belli bir bütçe ayırmalıdır. Reklam sahasında, olumlu geri dönüşler almanın doğru yolu ise aynı anda yüzlerce kişinin ilgisini çekebilecek reklam yöntemlerini tercih etmektir. Led ekran teknolojileri, reklamcılık alanında günümüzde birçok işletme tarafından tercih edilir. Şehir merkezlerinde, alışveriş merkezlerinin önünde, stadyum ve havaalanı gibi yerlerde sıklıkla karşımıza çıkan totem led ekran da reklamcılık alanında oldukça popüler olan bir yöntemdir.

Totem Led Ekranların Sunduğu Avantajlar

Totem led ekranların en temel özelliği, aynı anda yüzlerce kişinin dikkatini çekebilecek kadar devasal olmasıdır. Herkesin kolaylıkla fark edebildiği bu ekranlar, gün ışığından etkilenmeden yüksek performans gösterirler. Gerek karanlıkta gerekse gün ışığında hedef müşteri kitlesinin dikkatini çekebilen totem led ekranlar, dış mekan led ekran kategorisinde yer alır. İşletmelerin reklamcılık sahasındaki beklentilerini karşılayan totem led ekran teknolojileri, dış mekana uyumlu tasarlandıkları için olumsuz hava koşullarından etkilenmezler. Totem led ekranlar hakkında en çok merak edilen bir diğer detay ise bu ürünlerin fiyatlarıdır. Totem led ekran fiyatları, ekran ölçülerine göre farklılık gösterir. Talep edilen ebatlarda üretime uygun olan bu ürünlerde ekran boyutu arttıkça fiyatta artar.

Totem led ekranların ilgi görmesini sağlayan özelliklerinden biri de, 7/24 tanıtım hizmeti sağlamasıdır. Günün her anında tanıtım reklamlarını görüntüleyebilen bu ekranlar, aynı anda yüzlerce kişinin görüş açısında olmayı başarır. Oldukça büyük boyutlarda üretilen led ekranlar, metrelerce uzaklıktan da kolaylıkla fark edilebilirler. Totem led ekranların bir diğer avantajı da, yüksek görüntü kalitesine sahip olmalarıdır. Bu detay da reklam ve tanıtım için işletmelerin beklentilerini karşılamasını sağlar. Hem karanlıkta hem de gün ışığında canlı görüntü aktarımı yapabilmesi, led ekranları diğer görüntüleme cihazlarından ayıran en temel farklardan biridir. Hava şartları nasıl olursa olsun, başarılı bir şekilde tanıtım yapma olanağı sağlayan totem led ekranlar, reklamcılık sahasında oldukça önemli bir konuma sahiptir. Led ekran fiyatları da ürün özelliklerine göre farklılık göstermektedir.

Totem Led Ekranlar Nerelerde Kullanılır?

Led ekran teknolojileri; dış mekan led ekran ve iç mekan led ekran olarak sınıflandırılır. Dış mekan led ekran kategorisinde yer alan totem led ekranlar, açık alanlarda sıklıkla tercih edilen görüntüleme cihazlarından biridir. Şehir merkezlerinde, alışveriş merkezleri gibi insan kalabalığının yoğun olduğu yerlerde tercih edilen totem led ekranlar, dijital reklamcılık alanında yüksek bir performans gösterir. İşletmelerin, direkt müşteri kitlesiyle iletişimde kalmasını sağlayan bu led teknolojileri, marka ve firmaların birincil tercihi olmayı başarıyor.



Totem led ekranlara daha çok alışveriş merkezlerinin önünde rastlamak mümkün. AVM’ler insan kalabalığının yoğun olduğu yerlere kurulması sebebiyle, totem led ekranlar da bu kalabalığın dikkatini kendi üzerine çekmeyi başarır. Totem led ekranlara yansıtılan ürün ve reklamlar, insanların dikkatini çekerek ilgili markayı ziyaret etme ve orada alışveriş yapma isteklerini uyandırır. Bu da totem led ekran teknolojilerinin etkin bir geri dönüş sağladığının temel bir göstergesidir.