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Togg ve Migros'tan benzersiz kullanıcı deneyimi için iş birliği

Kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmak için niyet mektubu imzalayan Togg ve Migros, Togg Akıllı Cihaz’da Migros uygulamasının yer alması, Togg Akıllı Cihaz’a Migros siparişlerinin teslimatı gibi hizmetlerini karşılıklı olarak entegre edecek.

BİLİM-TEKNOLOJİ 27.12.2022, 14:06
Togg ve Migros'tan benzersiz kullanıcı deneyimi için iş birliği

Togg’dan yapılan açıklamaya göre, akıllı cihazlar etrafında kullanıcı odaklı hizmetler sunarak bir teknoloji ve ekosistem sağlayıcısı olma misyonuyla yola çıkan Togg ile Migros, güçlerini birleştiriyor. Kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmak için niyet mektubu imzalayan Togg ve Migros, Togg Akıllı Cihaz’da Migros mobil uygulamasının yer alması, Togg Akıllı Cihaz’a Migros siparişlerinin teslimatı gibi hizmetlerini karşılıklı olarak entegre edecek.

İş birliği kapsamında yeni nesil iş modellerinin geliştirilmesi de önceliklendirilecek.

"Kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, sektöründe her zaman yenilikleri hayata geçiren Migros ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Togg’u tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşımla oluşturduklarını belirten Karakaş, "Geliştirdiğiniz bir ürün gücünü kullanıcıdan almıyor ise bu ürün ve hizmet ölmeye mahkumdur. Kullanıcıyı odağa aldığımız ve veri üzerine inşa ettiğimiz iş modelimizde yeni iş birlikleriyle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Migros ile imzaladığımız niyet mektubu ile de kullanıcılar hem Togg’un hem Migros’un hizmetlerinden yararlanabilecek. Aynı zamanda Migros ile yeni nesil iş modellerinin geliştirilmesi konusunda da birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Togg kullanıcılarına benzersiz bir alışveriş deneyiminin kapılarını açıyoruz"

Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort ise, "Migros olarak, öncülük ettiğimiz perakende sektöründeki tecrübemiz ve yenilikçi vizyonumuz ile tüketicilerin yaşamlarına hız ve kolaylık katan inovatif çözümler geliştiriyoruz. İleri teknolojiyi odağımıza alarak hayata geçirdiğimiz akıllı çözümlerle çağın ötesinde bir perakende deneyimi sunuyoruz. Bugün ise Türkiye’nin gurur projesi Togg ile birlikte alışveriş deneyimini yeni boyuta taşıyan benzersiz bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Mağazalarımızın otoparklarında Trugo şarj noktaları oluşturmak üzere çalışmalarımız devam ediyor"

Togg kullanıcılarının, Togg Trumore platformu sayesinde Togg akıllı cihazından istenilen saatte ve belirtilen adrese teslim edilebilecek şekilde Migros siparişlerini verebileceklerini dile getiren Tort, şunlar kaydetti:

"Togg kullanıcılarına benzersiz bir alışveriş deneyiminin kapılarını açıyoruz. Yol güzergahı üzerindeki en yakın Migros mağazasını bularak alışverişlerini de yapabilecekler. Bunun yanında mağazalarımızın otoparklarında Trugo şarj noktaları oluşturmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Togg kullanıcıları, bu hizmetimizden de faydalanabilecek ve Migros’ta alışverişlerini yaparken elektrikli araçlarını kapıda şarj ederek zaman tasarrufu sağlayacaklar. Ayrıca Togg Teknoloji Kampüsü içerisinde yer alacak satış mağazamızda 3 bin 500’den fazla ürün çeşidini kampüs çalışanlarına zamandan tasarruf sağlayan yenilikçi bir alışveriş deneyimi ile sunacağız."

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