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Togg liderlik takımı güçleniyor

Dünya çapında mobilite çözümleri ve mühendislik hizmetleri alanlarında 20 yıldan uzun süredir görev yapan Dr. Taner Göçmez, Togg Europe Lideri ve Togg Devreye Alma Proje Direktörü olarak Togg’a katıldı.

BİLİM-TEKNOLOJİ 22.11.2022, 21:00
Togg liderlik takımı güçleniyor

Togg’dan yapılan açıklamaya göre, Togg, uluslararası tecrübeye sahip lider atamalarıyla organizasyon yapısını güçlendirmeye devam ediyor.

20 yılı aşkın süredir mobilite çözümleri ve mühendislik hizmetleri alanında global ölçekte üst düzey yöneticilik yapan Göçmez, 21 Kasım itibarıyla Togg Europe Lideri ve Togg Devreye Alma Proje Direktörü olarak sorumluluk üstlenecek.

Mobilite çözümleri ve mühendislik hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren FEV’den Togg'a katılan Dr. Taner Göçmez, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Göçmez yüksek lisans ve doktora derecelerini RWTH, Aachen Almanya’dan aldı, Sabancı Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi ortak Executive MBA programını tamamladı.

FEV’de ekip lideri, proje yöneticisi, iş geliştirme direktörü gibi çeşitli kademelerde görev yapan Göçmez, 2011 yılında FEV Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapmaya başladı. Göçmez bu görevine ilaveten 2018 yılından bu yana FEV Asya’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve 2020 yılından bu yana Yazılım ve Test Çözümlerinden Sorumlu Küresel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Togg Europe hakkında

Açıklamaya göre, Stuttgart'taki merkez, Togg'un dünya çapında bir marka olarak tescillediği kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli mobilite kavramlarını temsil eden USECASE Mobility konseptinin uygulama alanlarından biri olacak.

Yeni trendlerden doğan kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine uygun mobilite çözümlerinin geliştirileceği merkezde, bu alanda ortaklıklar ve yeni iş modelleri geliştirmeye yönelik faaliyetler de yürütülecek.

Togg Europe, nesnelerin interneti, büyük veri, dijital iş gücü ve yapay zekâ konularındaki çalışmalar için de önemli bir üs olacak.

Togg'un şirketi kurmak için seçtiği Stuttgart bölgesi, yenilikçi ruhuyla Almanya'nın en önemli iş ve ekonomi merkezi konumunda.

Almanya'nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart'taki de:hub, akıllı ürünler, mobilite ve endüstri 4.0'ı çevreleyen yenilikçi çözümler gibi yenilikçi çözümler sağlayan Stuttgart'ın dijital ekosistemine dahil olma fırsatı sunuyor.

"Geleceğin endüstrilerine" odaklanan Stuttgart'taki inovasyon merkezinde 40'tan fazla uluslararası, ulusal ve bölgesel şirket ve startup faaliyet gösteriyor.

Almanya'daki 12 inovasyon merkezi için bir şemsiye olarak çalışan: de:hub ekosistemi, kurulduğu 2017'den bu yana 2 bin 500'den fazla startup, 2 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletme, 100'den fazla araştırma enstitüsü ve 350'den fazla uluslararası şirketi içeriyor.

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