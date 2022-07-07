Togg, küresel mobilite ekosistemini Plug and Play iş birliğiyle büyütecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), küresel rekabete hazırlanma yolunda dünyanın en büyük inovasyon platformu olan Plug and Play ile iş birliğine giderek küresel mobilite ekosistemini büyütecek.

BİLİM-TEKNOLOJİ 07.07.2022, 20:16
Togg, küresel mobilite ekosistemini Plug and Play iş birliğiyle büyütecek

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen STARTUP AUTOBAHN Expo 2022 etkinliğine katılan Togg, 20 ülkede 400 kurumsal partnere sahip bir yenilik platformu olan Plug and Play ile mobilite alanında iş birliğine gidileceğini açıkladı.

Togg, iş birliği kapsamında Türkiye'de Bilişim Vadisi'yle hayata geçirdiği Mobilite Hızlandırma Programı'nı uluslararası arenaya taşıyarak uluslararası Mobilite Hızlandırma Programı ile startuplara yol gösterecek.

Program kapsamında, global girişimcilere mentorluk, finansal danışmanlık ve proje desteği gibi ihtiyaç duyulan her konuda destek verilecek.

Togg, aynı zamanda Plug and Play tarafından desteklenen açık bir inovasyon platformu olan STARTUP AUTOBAHN'a da üye olarak küresel oyuncularla birlikte mobilite alanında aktif rol alacak.

"Startupları desteklemek için attığımız önemli bir adım"

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mobilite ekosisteminde startupların, yeni teknoloji çözümlerinin çok önemli bir parçasını olduğunu belirterek, şirketlerin 5-10 yıl öncesine kadar kendi AR-GE birimlerine güvendiklerini ancak startuplar ile birlikte teknolojik yeniliğin daha önce hiç görülmemiş bir hıza ulaştığını, mobilite ekosisteminin şekillenmesinde de startupların kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Karakaş, yeni oyuncularla yapılan iş birliklerinin sürdürülebilir değer oluşturulmasına imkan tanıdığını aktararak, şunları kaydetti:

"Plug and Play ile hayata geçireceğimiz Mobilite Hızlandırma Programı da ekosistemin çok önemli bir unsuru olan startupları desteklemek için attığımız önemli bir adım. Avrupa'nın gerçek anlamda ender mobilite ekosistemi uygulama platformuyuz. Haziran ayında Avrupa’nın en büyük teknoloji ve startup etkinliği olan Vivatech'te yer alarak startup yaklaşımımızı aktardık. Etkinliğin merkezinde yer alan Mobility Park by Togg ile de startupların nabzını tutma fırsatı bulduk. Küresel rekabete hazırlanan bir şirket olarak sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da mobilite ekosistemini geliştirecek her türlü çalışmanın içinde olmaya devam edeceğiz."

"Togg, bir otomobilden çok daha fazlasını hedefliyor"

Plug and Play Türkiye Direktörü Lale Gözübüyük de Togg'un, bir otomobilden çok daha fazlası olmayı hedeflediğini bildirdi.

Gözübüyük, "Dünyanın en büyük inovasyon platformu Plug and Play; sadece küresel otomotiv firmalarına değil, başta mobilite olmak üzere birçok sektöre yayılan birikimini, geliştirdiği imkanlarını bu uzun yolculuğunda Togg ile paylaşmaktan mutluluk ve gurur duyacaktır." ifadesini kullandı.

Togg CEO'su Karakaş, bugün Togg'un küresel mobilite ekosistemini paylaştığı salonda, 2019'da da Alman otomotiv endüstrisinde çalışan, çoğunluğu Türk 400 mühendise Togg'u ve hedeflerini anlatmıştı.

Yorumlar (0)
23
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Temmuz 2022
İmsak 03:35
Güneş 05:33
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:46
Yatsı 22:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31