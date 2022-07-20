Togg, 'Konsept Akıllı Cihazını' Zorlu Center'da vitrine çıkardı

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Konsept Akıllı Cihazını, Zorlu Center’da sergilemeye başladı.

2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’u banttan indirmeye hazırlanan Togg, ABD’nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük tüketici elektroniği şovu CES 2022’de tanıttığı ve ‘Konsept Akıllı Cihaz’ olarak isimlendirdiği konsept otomobilini Zorlu Center’da ziyaretçilerle buluşturdu.