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TikTok İrlanda’da veri merkezi kuracak

TikTok, İrlanda’da 420 milyon avroluk yatırımla gelecek iki sene içerisinde yeni bir veri merkezinin kurulacağını duyurdu.

TikTok İrlanda’da veri merkezi kuracak

Son dönemde ABD ve Çin arasında gerilime neden olan sosyal paylaşım platformu TikTok, İrlanda’da 420 milyon avroluk yatırımla bir veri merkezi kuracağını bildirdi.

Çinli şirketten yapılan açıklamada, İrlanda’da yeni bir veri merkezi kurularak Avrupa Birliğindeki (AB) kullanıcıların video, mesaj ve diğer verilerinin bu merkezde depolanacağı kaydedildi. Açıklamaya göre, gelecek iki sene içerisinde faaliyete geçecek veri merkezi 420 milyon avroya mal olacak.

Şirket, söz konusu verileri halihazırda ABD’de depoluyor, Singapur’daki merkezinde ise bir kopyasını saklıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta sonu Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirmişti.

Öte yandan TikTok’un sahibi olan Bytedance adlı şirket halihazırda ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki operasyonlarını Microsoft’a satmak için görüşmelere devam ediyor.

TikTok, kullanıcıların kimlik, şifre, telefon numaraları, lokasyon, internet protokol adresleri, yorumlar ve arama sonuçlarına ilişkin pek çok kişisel bilgiyi veri tabanında depoluyor.

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