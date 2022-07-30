Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Togg'u test etti
Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gemlik tesisinden görüntülerin yanı sıra Bakan Muş'un Togg'un direksiyonuna geçerek test sürüşü gerçekleştirdiği video da yer aldı.
BİLİM-TEKNOLOJİ 30.07.2022, 19:17
Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu ayki Yönetim Kurulu toplantımızı deneme üretimlerine başladığımız Gemlik Tesisimizde yaptık. Toplantımızın ardından tesislerimizi ziyaret eden Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile bir istişare toplantısı ve test sürüşü gerçekleştirdik." ifadeleri kullanıldı.
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