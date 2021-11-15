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Termal kamera ve akustik sistemler 'Hudut Kartalları'nın gözü kulağı

Türkiye-İran sınırında nöbet tutan Mehmetçik, hudut hattına kurulan termal kameralar ile elektronik, elektromanyetik ve akustik sistemler sayesinde terörist ve kaçakçılara göz açtırmıyor.

Termal kamera ve akustik sistemler 'Hudut Kartalları'nın gözü kulağı

Cumhurbaşkanlığınca Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında başlatılan ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye-İran sınırının Iğdır ve Ağrı bölümünde tamamlanan 145 kilometrelik güvenlik duvarı, bölgede güvenliğin sağlanmasında Mehmetçiğe büyük yarar sağlıyor.

Üzeri tel örgülerle çevrili yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki beton bloklardan oluşan güvenlik duvarının yanı sıra hem duvarın belirli noktalarına hem de çevresine kurulan yerli ve milli teknolojik sistemler de bölgede sınır güvenliğinin sağlanmasında "Hudut Kartalları"nın elini güçlendiriyor.

Sınır kontrolü yapılan merkezlerde görevli askerler, sorumluluk sahasındaki sınırların gözetlenmesi ve kontrolünün sağlanması maksadıyla gece gündüz demeden görev yapıyor.

Sınırdaki yasa dışı geçişler ile kaçakçılık ve terör olayları, hudut hattı boyunca yerleştirilen kameralarla izleniyor.

Gece görüş özellikli bu kameraların yanı sıra her türlü titreşim hareketlerini tespit edebilen akustik sistemler vasıtasıyla da araziye hakim deneyimli personelce sınır, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz takip ediliyor.

Tespit, teşhis ve takibi yapılan muhtemel hedeflere ise sorumlu birliklerce hazır kıta kuvvetleri ile süratle müdahale ediliyor. Bu sistemlerden elde edilen bilgiler TSK Entegre Muhabere Sistemi kullanılarak anında üst komutanlığa rapor ediliyor.

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