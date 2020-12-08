Teknopark İstanbul firmaları ISIF'20 İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’na damga vurdu!

Teknopark İstanbul şirketleri dünyanın en fazla ziyaretçi sayısına sahip uluslararası buluş fuarı olan ve bu yıl beşincisi online olarakdüzenlenen ISIF’20 fuarına bu yıl da damga vurdu. Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi CONNECTTO destekleri ile Fuarda 2 Altın, 2 Gümüş, 3 Bronz olmak üzere toplam 7 ödüle layık görülen firmalar; Dünya360, Lightaway, Yongatek,Eurobotik, BacPolyzme, Gelecek Yazılım Mühendislik ve Akkoç Mühendislik ,yerli ve milli projeleriyle milli teknoloji hamlesine güç katıyor.

Şirketlerin fuarda imza attıkları başarıları kutlamak üzere Teknopark İstanbul’da sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu: ‘’Teknopark İstanbul olarak ülkemizin teknolojiyle kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği Milli Teknoloji hamlesini yakından destekliyoruz. Bu kapsamda Ar-Ge şirketlerimize verdiğimiz desteklerle kaliteli ürünleri geliştirmelerini ve bu ürünlerin patent alıp markalaşmalarını sağlamak üzere profesyonel TTO destekleri sunuyoruz. Ev sahipliği yaptığımız şirketlerin ISIF20 Fuarı’nda geliştirdikleri ürünlerle çeşitli kategorilerde madalyalar almaları bizi oldukça gururlandırdı. Şirketlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Başta değerli girişimcilerimiz ve Teknoloji Transfer Ofisimiz(CONNECTTO) olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. “ diyor.

Teknopark istanbul’un ISIF’20 İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda ödüle layık görülen şirketleri ve geliştirdikleri ürünler ise şöyle;