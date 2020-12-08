Teknopark İstanbul firmaları ISIF'20 İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’na damga vurdu!

Teknopark İstanbul şirketleri dünyanın en fazla ziyaretçi sayısına sahip uluslararası buluş fuarı olan ve bu yıl beşincisi online olarakdüzenlenen ISIF’20 fuarına bu yıl da damga vurdu. Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi CONNECTTO destekleri ile Fuarda 2 Altın, 2 Gümüş, 3 Bronz olmak üzere toplam 7 ödüle layık görülen firmalar; Dünya360, Lightaway, Yongatek,Eurobotik, BacPolyzme, Gelecek Yazılım Mühendislik ve Akkoç Mühendislik ,yerli ve milli projeleriyle milli teknoloji hamlesine güç katıyor.
Şirketlerin fuarda imza attıkları başarıları kutlamak üzere Teknopark İstanbul’da sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu: ‘’Teknopark İstanbul olarak ülkemizin teknolojiyle kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği Milli Teknoloji hamlesini yakından destekliyoruz. Bu kapsamda Ar-Ge şirketlerimize verdiğimiz desteklerle kaliteli ürünleri geliştirmelerini ve bu ürünlerin patent alıp markalaşmalarını sağlamak üzere profesyonel TTO destekleri sunuyoruz. Ev sahipliği yaptığımız şirketlerin ISIF20 Fuarı’nda geliştirdikleri ürünlerle çeşitli kategorilerde madalyalar almaları bizi oldukça gururlandırdı. Şirketlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Başta değerli girişimcilerimiz ve Teknoloji Transfer Ofisimiz(CONNECTTO) olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. “ diyor.
Teknopark istanbul’un ISIF’20 İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda ödüle layık görülen şirketleri ve geliştirdikleri ürünler ise şöyle;
- Lightaway: Deprem anında kesilen elektrik sonucunda, karanlıkta yaşanan paniği ve kazaları en aza indirmek üzere çalışmalarına başlayan şirket geliştirdiği çevresini 12 saate kadar aydınlatabilen ilk ve tek zemin kaplama yöntemi patentiyle altın madalya sahibi oldu. Enerji depolama, enerji verimliliği, malzeme bilimi teknolojilerinden yararlanan şirketin Teknopark İstanbul’daki Ar-Ge Laboratuvarında fosfata alternatif olarak geliştirdiği pigmentler; ışıktan, gün ışığından ve ısıdan kendini şarj ediyor ve karanlık ortamda 12 saat bulunduğu ortamı aydınlatıyor. Yerli üretim olmasıyla dikkat çeken projenin amacı, deprem gibi önüne geçilemeyecek doğal afetlerde karanlık nedeniyle yaşanacak olumsuzlukları en aza indirmekle kalmıyor. Projeye eklenen elektriksiz gece lambası sayesinde boşa harcanan yıllık 8 milyon TL değerindeki elektrik kullanımının azaltılması amaçlanıyor.
- Dunya360 ise, geliştirdiği kullanıcılarına sanal tur imkanı sağlayan projeyle altın madalya almaya hak kazandı. 360° panoramik fotoğraf yardımıyla daireleri sanal ortamlara dönüştüren şirket aynı zamanda kullanıcıların kendi mobil cihazlarıyla resim çekebilmeleri için “Dunya 360 VR Maker Kit” için Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. “VR Maker Kit” seti bir adet elektronik cihaz ve mobil uygulama ile bağlantılı çalışıyor ve kullanıcın bulunduğu ortamın 360 derece panoramik resim çekmesini sağlıyor. Dunya 360 VR Maker Kit Projesinin mobil uygulama Teknolojik altyapıları IOS ve Android mobil telefonlarında çalışacak şekilde uyarlanıyor.
- Balık Sayma Makinesi ve Sistemi projesiyle gümüş madalya almaya hak kazanan Yongatek Teknoloji ise; balık çiftliklerindeki balık sayılarının doğru şekilde belirlenmesini sağlayan yöntemiyle sahadaki ihtiyacı gidermeyi amaçlıyor. Projenin sunduğu imkanlar dahilinde, geleneksel yollarda sık sık karşılaşılan zorluk ve hatalar en aza indiriliyor ve sayma işlemi dakikalar içinde tamamlanır hale geliyor. Günümüz teknolojisinin sunmuş olduğu en güncel yöntemleri içinde barındıran üründe görüntü işleme, bilgisayarlı görü, yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojileri yoğun olarak kullanılıyor. Sahadaki ihtiyacın değerlendirilmesiyle geliştirilen ürün ülkemizde balıkçılık teknolojilerinin mühendislik bakış açısıyla şekillenmesinde önemli bir kapı aralıyor.
- Gümüş madalyaya layık görülen diğer firma Eurobotik Otomasyon de Yörünge Kayıt Kolu projesiyle kullanıcıların hareketlerinden elde ettiği verilerin işlenerek endüstriyel robotlara yörünge oluşturmasına imkan veriyor. Proje kapsamında, riskli bölgelerde operatör gereksinimi olmadan çalışmayı sürdüren endüstriyel robotlar sayesinde iş güvenliği bir adım ileri taşınıyor. Sistem el işçiliği kullanılan üretim metotlarında endüstriyel robot kullanımına imkân veriyor ve devreye alma süreçlerine hız kazandırıyor. Kullanıcı, ölçüm koluna bağladığı uygulama aleti ile ölçüm yapabiliyor, yörünge öğretebiliyor, bu verileri dış üniteler aracılığıyla kodlayabiliyor veya aktarabiliyor. Bu sayede dış ünitelerde gerçek koşullarda uygulanabilmesi için bir yansıması oluşturulmuş oluyor.
- Fuardan bronz madalyayla ayrılan BacPolyzme Biyomühendislik yerli teknoloji ve yöntemler kullanarak geliştirdiği projeyle biyobozunur özellikteki mikrobiyal selüloz ile türevlerinin sürdürülebilir ve ekonomik prosesler kullanılarak üretilmesini sağlıyor. Marmara Ün. Müh. Fak. Biyomühendislik Bölümü ile gerçekleştirilen ve KOSGEB Ar&Ge ve İnovasyon Programı kapsamında desteklenen projede geliştirilen prototiplerin, yatağa bağımlı olan, özellikle yaşlı hastaların yaralarının iyileşmemesi, mikrop kapması ve sonucunda bağışıklık sistemlerinin de dirençsiz olması sebebi ile hastaların hayati tehlikesinin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Ayrıca, üretilen ürünün, pandemi döneminde maskelerde kartuş filtre olarak kullanımı ile ilgili prototip geliştirilmiştir.
- Akkoç Teknoloji ise; bilimsel araştırmalarda, enerji ve telekomünikasyon endüstrisinin ihtiyacına yönelik olarak su altında operasyon, keşif ve gözlem yapabilecek yerli, hızlı teknik servis ağı bulunan, gelişmiş manevra kabiliyetine sahip, kullanıcı dostu İnsansız Su Altı Robotu’yla bronz madalyaya layık görüldü. AKROV-300 adıyla üretilen insansız Sualtı Robotunun bünyesinde barındırdığı teknoloji ve teknikler ise şöyle; Malzeme Bilimi ve Üretim Teknikleri, Güç Sistemleri Teknolojisi, Gömülü Sistem Tasarımı ve Yazılımı, Haberleşme ve Görüntüleme Teknolojileri, Otonom Kontrol ve Sensör teknolojisi.
- Gelecek Yazılım Mühendislik firması da, Futurelab Tempo isimli Kan alma öncesi tüp seçimi ve eşleştirilmesi süreçlerini otomatikleştiren sistemiyle fuardan bronz madalyayla ayrıldı. Dünyada yeni olan, ülkemizde ve İstanbul’da kullanılmaya başlanan, hazır barkodlu tüpleri kullanan sağlık kuruluşları için geliştirilen proje sayesinde, hasta ile tüp teması riskini ortadan kalkıyor aynı zamanda sağlık çalışanlarının iş yükü azalıyor. Sistem kan alma öncesi tüp seçimi ve eşleştirilmesi süreçlerini otomatik hale getiriyor. Kan alma hemşiresi yanında konumlandırılan sistem Hastane Bilgi Sistemi ile iletişime geçerek hasta için gereken tüpleri daha önce tüp yüklemiş olan çekmecelerinden otomatik olarak seçip, tüplerin barkodu ile hastayı el değmeden eşleştirerek hemşirenin kan alma işlemi için kullanımına sunuyor.
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