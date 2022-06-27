Teknopark İstanbul'dan teknoloji üreticilerine yeni ofis imkanı

Teknopark İstanbul'un yeni ofislerine dair detaylar Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu'nun katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde paylaşıldı. Topçu, teknopark bünyesindeki birçok şirketin temsilcisinin de yer aldığı etkinlikte, yeni ofislere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Bilal Topçu, etkinlikte yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 şirkete ev sahipliği yaptıklarını belirterek, bu şirketlerin Türkiye'nin güzide teknoloji şirketleri, startupları, yeni girişimcileri olduğunu söyledi.

Yoğun bir talep aldıklarını ve yeni teknoloji şirketlerini Teknopark İstanbul'a kabul etmek için yeni inşaatlar yapmak durumunda kaldıklarını ifade eden Topçu, "Teknopark İstanbul, geleceğini planlayan, stratejik planlarıyla hareket edip bu plan çerçevesinde ilerleyen ve büyüyen bir teknopark. Son 3,5 yıldır 4 binlik nüfusumuz 8 bin kişiye çıktı. Teknopark İstanbul'da 8 bin Ar-Ge mühendisine ev sahipliği yapıyoruz." diye konuştu.

"Projelerini Teknopark İstanbul'da yürütmek isteyen teknoloji firmalarına yer açacağız"

Topçu, büyük projelerden küçük startup girişimlerine kadar farklı sektördeki çok sayıda projenin Teknopark İstanbul'da yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"65 bin metrekarelik 3'üncü etabımızın B blokunun tamamlanması yaklaşıyor. Önümüzdeki aylarda tamamlayacağımız binamız Teknopark İstanbul'un en büyük binası olacak. Hem Teknopark içerisinde büyümek isteyen firmalara hem de dışarıdan Teknopark İstanbul'a girmek, burada projelerini yürütmek isteyen teknoloji firmalarına yer açacağımız için heyecanlıyız.

Teknopark İstanbul'daki ofis alanları dünya standartlarında. Binalarımız, uluslararası sertifikalara, mimari ödüllere sahip. Buradaki 8 bin çalışma arkadaşımız için çok güzel bir ortam oluşturma gayreti içerisindeyiz. Yüzme havuzlarından, tenis kortlarına, yeşil alanlara, oyun alanlarına kadar çok farklı imkanlar zaten vardı. Yeni binamızla buna bazı ilaveler yapacağız. Çeşitli laboratuvarlarımız, temiz odalarımız var. Son dönemde hizmete aldığımız 8 temiz odamız, 12 ıslak laboratuvarımızı da bu altyapıların arasına ilave ettik. Karanlık oda, kuantum çalışan hocalarımız için hizmete alındı. Yeni binada da ihtiyacımız olan 500 yüz kişilik çok amaçlı bir salonumuz var. Güzel bir açılış töreniyle o salonda o binayı hizmete almayı da önümüzdeki aylarda planlıyoruz."